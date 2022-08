Milan Skriniar è sempre più vicino alla conferma. L'Inter avrebbe deciso di tenere il centrale slovacco, perno fondamentale dello scacchiere difensivo di Simone Inzaghi. Nonostante offerte importanti, i nerazzurri starebbero lavorando anche al rinnovo contrattuale del difensore.

Inter, Skriniar pronto a restare. Psg lontano

Nelle ultime ore, il Paris Saint Germain avrebbe effettuato l'ennesima offerta per il centrale nerazzurro: un'offerta attorno ai 50 milioni di euro più bonus che è stata prontamente respinta dalla dirigenza nerazzurra. Dopo tale rifiuto, la società ha sottolineato l'incedibilità del difensore slovacco che da possibile sacrificio per reinvestire il denaro sul fronte acquisti è diventato il top player da difendere.

Nelle prossime settimane, l'Inter si metterà al lavoro per adeguare il contratto di Skriniar. Stando alle ultime notizie di Calciomercato, i nerazzurri sarebbero disposti a mettere un contratto importante da circa 5-6 milioni di euro a stagione che si avvicinerebbe a quello offerto dal Paris Saint Germain. Dopo Skriniar, l'Inter spera di trattenere anche Denzel Dumfries, pedina fondamentale nel 3-5-2 di Inzaghi. L'esterno olandese resta nel mirino del Chelsea ma solo per un'offerta attorno ai 50 milioni di euro, la dirigenza interista potrebbe sedersi ad un tavolo e trattare l'eventuale cessione dell'ex Psv.

Inter, interesse dell'Everton per Dzeko

Sono tanti i giocatori della rosa dell'Inter attenzionati sul fronte mercato.

Oltre a Skriniar e Dumfries, anche gli attaccanti nerazzurri sarebbero corteggiati da diversi club europei e tra questi ci sarebbe anche Edin Dzeko.

Dopo il corteggiamento di Juventus per il ruolo di vice Vlahovic, e del Borussia Dortmund per sostituire l'infortunato Haller, sull'attaccante bosniaco sarebbe piombato l'Everton di Frankie Lampard, a caccia di un bomber di caratura internazionale per risalire la china dopo un inizio non esaltante in Premier League.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, ci sarebbe pochissime possibilità per un'eventuale trasferimento del Cigno di Sarajevo che nonostante l'arrivo di Romelu Lukaku vuole giocarsi le sue carte all'Inter.

Inoltre il bomber bosniaco gode della fiducia di Simone Inzaghi che riuscirà a dargli lo spazio giusto anche in questa stagione e farlo sentire ancora al centro del progetto.

Il discorso vale anche per Joaquin Correa che come Dzeko parte dietro nelle gerarchie di Inzaghi. Il Tucu sarebbe finito nel mirino del Monaco ma non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Milano, in vista della possibile convocazione con l'Argentina per i prossimi Mondiali in Qatar.