Dopo aver rinforzato l'attacco con l'arrivo di Arek Milik, la Juventus sta lavorando sul fronte mercato per completare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Servirebbero almeno due colpi: un centrocampista ed un terzino sinistro, vista la partenza di Luca Pellegrini.

Juve, le idee per la fascia mancina

Sono tanti i nomi seguiti dalla dirigenza bianconera e tra questi ci sarebbe anche quello di Juan Bernat, esterno spagnolo che è ormai fuori dal progetto del Paris Saint Germain e dalle gerarchie del neo tecnico Galtier. Il terzino spagnolo potrebbe così lasciare Parigi ed iniziare una nuova avventura europea per giocare con maggiore continuità.

La Vecchia Signora vorrebbe il calciatore in prestito secco e potrebbe approfittare dei buoni rapporti con il club parigino per imbastire una trattativa.

Altra candidatura da prendere in considerazione è quella di Sergi Reguillon che, come Bernat, cerca una nuova squadra per rimettersi in gioco dopo l'esperienza complicata al Tottenham. L'esterno spagnolo non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Conte e per questo potrebbe lasciare gli Spurs che chiedono 20 milioni di euro per chiudere la trattativa. Oltre alle pretese economiche del club inglese, i bianconeri devono battere la concorrenza di altre società come Lazio e soprattutto West Ham, molto interessate al calciatore.

Rimanendo in Inghilterra, la Vecchia Signora segue anche il profilo di Tsimikas del Liverpool che chiuso dal totem Robertson potrebbe lasciare il Liverpool. Stando alle ultime notizie di mercato, la Juve vorrebbe proporre uno scambio con Arthur che piace molto a Valencia ed Arsenal.

Juve, interesse della Dinamo Zagabria per Pjaca

La Juventus è pronta salutare Marko Pjaca che, dopo aver rifiutato il prestito alla Sampdoria, si appresta a lasciare la Serie A. Infatti, l'esterno croato potrebbe ritornare in patria alla Dinamo Zagabria che nelle ultime ore avrebbe dimostrato un certo interesse. Il club croato vorrebbe imbastire la trattativa sulla base di un prestito secco, vista la necessità della Juventus di cedere il calciatore in questa sessione di mercato.

i bianconeri vorrebbero effettuare altre cessioni e piazzare almeno un centrocampista per fare cassa. Il calciatore che potrebbe salutare Torino è Denis Zakaria che dopo sei mesi potrebbe dire addio ai colori juventini. Stando alle ultime notizie di mercato, il mediano svizzero sarebbe finito nel mirino di Roma e Monaco. La Vecchia Signora chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire l'ex Moncheglabach. Resta in bilico anche il futuro del giovane Rovella che potrebbe passare in prestito al Monza.