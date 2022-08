Secondo alcune indiscrezioni il Barcellona sarebbe disposto a lasciar partire Depay a parametro zero. Il club azulgrana vorrebbe liberarsi dell'ingaggio del giocatore per alleggerire il monte ingaggi e per farlo non si opporrebbe alla risoluzione del contratto. Sull'olandese sembra che da tempo ci sia l'interesse della Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante per rimpolpare il reparto offensivo, intanto pure il Milan rimane alla finestra come spettatore interessato.

Per i bianconeri torna intanto in auge il nome di Kostic. La Juve si sarebbe inserita nella trattativa tra Il serbo e gli inglesi del West Ham.

Depay alla Juventus potrebbe giocare anche da esterno

Visto le difficoltà ad arrivare a Morata e dopo il presunto rifiuto di Mertens a vestire la casacca bianconera, potrebbero spingere la Juventus a virare su altri giocatori. La squadra bianconera necessita di un giocatore che sia in grado di svariare su tutto il fronte offensivo e che possa all'occorrenza sostituire Vlahovic. Caratteristiche che Depay ha nelle corde e che Allegri potrebbe sfruttare adattando il centravanti olandese al suo gioco.

Alcuni media spagnoli riportano la notizia che la Juventus sarebbe in pole position per Depay. Questo vantaggio potrebbe essere sfruttato per formalizzare un'offerta concreta all'attaccante per il quale sembra che ci sia un interesse anche del Milan.

I rossoneri sono alla ricerca di un giocatore che possa completare l'attacco e sembra possano aver individuato nell'olandese il giocatore giusto.

La Juve starebbe preparando un offerta per Kostic

Secondo alcune indiscrezioni il West Ham avrebbe sostanzialmente già raggiunto un accordo economico con il giocatore e l'Eintracht Francoforte, ma ora pare che la Juventus voglia inserirsi prepotentemente nella trattativa.

Durante la trasferta statunitense sono infatti emerse delle lacune nel reparto offensivo della Vecchia Signora.

Per portare Kostic a Torino servirebbe un'offerta simile a quella che ha presentato il West Ham. Pare che il club inglese abbia offerto all'Eintracht un cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Potrebbero esserci notizie sul fronte delle cessioni

Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stato un contatto tra il giocatore brasiliano Arthur e l'allenatore del Valencia Gattuso. Il centrocampista sembra ormai tagliato fuori dal progetto Juve e una sua cessione potrebbe essere utile per racimolare soldi da reinvestire nel mercato e alleggerire il monte ingaggi. Prima però servirebbe l'accordo economico tra le due società per chiudere l'operazione.