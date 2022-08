Trevoh Chalobah avrebbe fatto un passo importante nel tentativo di agevolare la trattativa tra Chelsea e Inter per il suo passaggio in nerazzurro. Secondo la Gazzetta dello Sport il difensore inglese, conscio dell'interesse del club di Zhang, avrebbe avuto un confronto con i vertici del Chelsea per chiarire la sua posizione.

Il centrale 23enne avrebbe detto ai dirigenti dei Blues che, se dovesse arrivare un altro difensore in questi giorni, preferirebbe essere ceduto per trovare più spazio in un'altra squadra. Ma Chalobah avrebbe aggiunto anche dell'altro.

Siccome su di lui ci sarebbe anche il Lipsia, l'ex Lorient avrebbe palesato la sua volontà di andare all'Inter. Tutto ciò potrebbe favorire i nerazzurri, i quali starebbero incontrando non poche difficoltà nel trovare l'intesa con il Chelsea sulla formula del trasferimento alla Pinetina del difensore britannico.

Marotta e Ausilio, infatti, avrebbero proposto un prestito gratuito con diritto di riscatto. Questa soluzione sembra non piacere ai londinesi, i quali invece vorrebbero incassare almeno 3 milioni di euro. L'inserimento del Lipsia sarebbe un problema per l'Inter. La società tedesca, infatti, non avrebbe difficoltà nel versare ai Blues la cifra richiesta per il prestito secco, senza l'inserimento del diritto di riscatto.

A questo punto, però, a Viale della Liberazione potrebbero far leva sul desiderio del calciatore di vestire la maglia nerazzurra.

Inter: Acerbi se dovesse saltare Chalobah

L'Inter sarebbe disposta ad attendere fino a lunedì 29 agosto una risposta dal Chelsea sul fronte Chalobah. Se dovesse arrivare una fumata nera, allora guarderebbe altrove.

In questo momento sembra difficile andare su Akanji, soprattutto perché il Borussia Dortmund lo lascerebbe andare solo a titolo definitivo e non in prestito.

L'ultima spiaggia per i dirigenti interisti risponderebbe al nome di Francesco Acerbi. Il procuratore del difensore della Lazio, Pastorello, ha incontrato la società milanese per valutare la fattibilità dell'operazione.

Raggiunto dai giornalisti al termine dell'incontro, l'agente ha dichiarato che, siccome il centrale 34enne ha già lavorato con Simone Inzaghi (ai tempi della Lazio): "Potrebbe essere una soluzione".

Pastorello ha poi aggiunto che il presidente biancoceleste Lotito si è detto disponibile a far partire Acerbi in prestito e ha poi concluso con un significativo: "Sarebbe molto contento di andare all'Inter". Si tratterebbe di una trattativa low-cost che rientrerebbe appieno nelle strategie di mercato interiste per completare il reparto difensivo rimasto orfano di Andrea Ranocchia (passato al Monza a parametro zero).