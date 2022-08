Lo United potrebbe offrire alla Juventus 90 milioni di euro più Martial per arrivare a Dusan Vlahovic. Inoltre, nella giornata di oggi, l'ex presidente dei bianconeri Cobolli Gigli, ha parlato di Kean e dei suoi recenti comportamenti.

Calciomercato Juventus, il Manchester United potrebbe offrire 90 milioni di euro per Vlahovic

I contatti tra il Manchester United e la Juventus starebbero andando avanti ormai da settimane: il club inglese, dapprima avrebbe provato ad acquisire Adrien Rabiot, salvo poi dirottare le proprie attenzioni su altri profili a causa delle alte richieste economiche pretese dalla madre e agente del calciatore francese.

Ad oggi, il dialogo tra le due società potrebbe comunque proseguire per un altro profilo bianconero, quello di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, piacerebbe a Ten Hag, che rassegnatosi alla possibile cessione di Cristiano Ronaldo, vorrebbe un sostituto del portoghese all'altezza della situazione. Ebbene, secondo le indiscrezioni odierne, il Manchester United sarebbe disposto ad offrire per il classe 2000, la cifra record di 90 milioni di euro. Inoltre, per non lasciare la Vecchia Signora sguarnita nel reparto offensivo, i "Red Devils" potrebbero inserire anche Anthony Martial come parziale contropartita tecnica. Qualora dunque la Juventus avallasse questa operazione, si ritroverebbe un enorme tesoretto da poter spendere e parte del guadagnato, potrebbe essere investito sull'acquisto di un centrocampista come Milinkovic Savic. D'altronde il mediano serbo della Lazio, qualora arrivasse un'offerta proveniente da una "big" del calcio europeo, avrebbe il via libera da Lotito per lasciare la compagine capitolina e con 60 milioni di euro, il "Sergente" saluterebbe definitivamente i biancocelesti per raggiungere Massimiliano Allegri alla Continassa.

Juventus, Cobolli gigli bacchetta Kean: 'Si deciderà a diventare un calciatore o emulerà Balotelli?'

Nel frattempo, la Juventus dovrà affrontare la Sampdoria per la seconda giornata di campionato con un'emergenza nel reparto offensivo. L'infortunio di Di Maria ha diminuito le alternative per Allegri che potrebbe dover contare su un calciatore finito ai margini del progetto a causa di alcuni comportamenti ritenuti sbagliati dalla società bianconera, Moise Kean.

Di lui, ha parlato nelle scorse ore l'ex presidente della Juve, Cobolli Cigli, che a Radio Kiss Kiss ha detto: "Kean si deciderà a diventare grande o vorrà essere un emulo di Balotelli? Gravissimo è stato il suo ritardo alla partita amichevole, è stata giustissima la multa che gli è stata inflitta. Bisogna che questo ragazzo si metta a posto, sennò è alta la tentazione di cederlo".