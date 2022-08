La Juventus è pronta a preparare il primo match di campionato contro il Sassuolo. Ci saranno diverse assenza per Allegri, fra infortunati e squalificati. Non saranno disponibili Paul Pogba e Weston McKennie, entrambi dovrebbero rientrare a settembre. A questi bisogna aggiungere Mattia De Sciglio e gli squalificati Moise Kean e Adrien Rabiot. A centrocampo si giocheranno un posto vicino a Locatelli e Zakaria uno fra Miretti, Fagioli e Rovella. A proposito del francese ritornerà disponibile nella seconda giornata di campionato contro la Sampdoria ma non è da scartare che in questi giorni possa lasciare Torino.

Molto dipenderà dal match di ritorno dei preliminari di Champions League fra Monaco e Psv Eindhoven, finito all'andata con il risultato di 1-1. Se i francesi dovessero qualificarsi alla massima competizione europea, avrebbero una buona somma da investire sul mercato e potrebbero spendere circa 20 milioni di euro per l'acquisto del centrocampista. La Juventus lo valuta più o meno quella somma, con i soldi di Rabiot ed eventualmente con quelli che arriveranno alla lunga grazie alla partenza di Arthur Melo (che sarebbe vicino al Valencia in prestito con diritto di riscatto) la società bianconera potrebbe acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Piacciono Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Sergej Milinkovic Savic della Lazio.

Il centrocampista Rabiot potrebbe trasferirsi al Monaco

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe cedere Adrien Rabiot al Monaco. In scadenza di contratto a giugno 2023 il francese potrebbe partire per circa 20 milioni di euro. L'eventualità di un trasferimento alla società francese potrebbe concretizzarsi con la qualificazione del Monaco alla Champions League.

In tal caso arriverebbe una buona somma da investire proprio sul mercato. Rabiot rappresenterebbe un acquisto gradito dal Monaco. La Juventus andrebbe a guadagnare circa 20 milioni di euro oltre a risparmiare circa 7 milioni di euro netti a stagione dell'ingaggio del giocatore. Se si dovessero concretizzare le partenze di Rabiot e Arthur Melo, come già anticipato in precedenza, potrebbero arrivare Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Sergej Milinkovic della Lazio.

L'argentino ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro, il giocatore della Lazio costa molto di più, circa 60 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire i rinforzi nel settore avanzato. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano l'interesse per Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Come vice Vlahovic invece si valuta l'acquisto di Alvaro Morata, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto.