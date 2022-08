La Juventus è al lavoro in questi giorni per definire diverse trattative di mercato. Le principali esigenze sembrano riguardare soprattutto le cessioni, in particolar modo quelle riguardanti il centrocampo. Potrebbero essere almeno tre i giocatori a lasciare Torino, su tutti Arthur Melo, Adrien Rabiot (che piace al Monaco) e Nicolò Rovella (per lui è possibile un prestito in Serie A). A proposito del brasiliano la società maggiormente interessata al giocatore è il Valencia. La trattativa di mercato fra gli spagnoli e la Juventus è in via di definizione, si parla di un possibile prestito oneroso a circa 2 milioni di euro più diritto di riscatto con parte dell'ingaggio pagato dalla società bianconera.

Arthur Melo potrebbe quindi trasferirsi al Valencia, ma attualmente non può essere tesserato perché in questo momento il club spagnolo non potrebbe ingaggiare un nuovo extracomunitario. Il Valencia ha infatti tre caselle occupate e deve quindi cedere almeno un giocatore per arrivare al brasiliano.

In aiuto del Valencia e indirettamente anche della Juventus potrebbe arrivare il Torino, che è interessato ad uno degli extracomunitari della società spagnola, ovvero la punta uruguaiana Maxi Gomez, considerato il sostituto ideale di Belotti, ormai da tempo svincolatosi a parametro zero.

Maxi Gomez potrebbe trasferirsi al Torino, 'agevolando' arrivo di Arthur Melo al Valencia

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Arthur Melo sarebbe vicino al Valencia.

Si deve attendere però che la società spagnola ceda uno dei suoi calciatori extracomunitari. Potrebbe essere l'uruguaiano Maxi Gomez a lasciare la Spagna per trasferirsi al Torino. La società granata cerca infatti un sostituto di Andrea Belotti (che è andato in scadenza di contratto a fine giugno). L'eventuale addio dell'attaccante classe '96 dal Valencia, libererebbe uno slot da extracomunitario, che a quel punto potrebbe essere occupato da Arthur Melo.

L'eventuale partenza di Arthur sarebbe molto importante per la Juventus, che andrebbe poi ad acquistare Leandro Paredes del Psg.

Il resto del mercato della Juventus

Altro giocatore che potrebbe arrivare a giorni a Torino è Filip Kostic, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023. Il centrocampista potrebbe trasferirsi alla società bianconera per circa 18-20 milioni di euro.

Per il ruolo di "vice Vlahovic", il preferito rimarrebbe Alvaro Morata, ma molto dipenderà dalla valutazione di mercato del giocatore da parte dell'Atletico Madrid. La società bianconera potrebbe valutare il suo ingaggio in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro, con pagamento differito in diverse stagioni.