L'Inter ha praticamente definito il proprio mercato sia in entrata che in uscita, come dichiarato settimana scorsa da Simone Inzaghi. L'unica eccezione è stata Cesare Casadei, ceduto al Chelsea per 20 milioni di euro, bonus inclusi, mentre in entrata verrà fatto soltanto un ritocco visto che la società è ancora alla ricerca di un sostituto di Andrea Ranocchia, andato in scadenza di contratto e accasatosi al Monza. Tanti i nomi accostati al club meneghino, anche se ancora non è chiaro se ci sarà un extra budget o se si virerà su un profilo low cost.

Nelle ultime ore, comunque, sono stati avviati i contatti proprio con il Chelsea per Trevoh Chalobah, fratello del Chalobah che giocò con il Napoli qualche anno fa.

Anche il mercato del Napoli sembra quasi definito dopo gli arrivi di Ndombelé, Raspadori e Giovanni Simeone. Adesso non è da escludere l'arrivo di un portiere mentre in uscita un calciatore finito al centro delle voci di mercato è Diego Demme. Il centrocampista piace molto al Bologna, anche se l'infortunio subito in questi giorni rischia di complicare l'affare.

Inter su Chalobah

L'Inter è ancora alla ricerca di un rinforzo in difesa dopo l'addio di Andrea Ranocchia. L'obiettivo principale era Gleison Bremer, che avrebbe potuto prendere anche il posto di uno tra Stefan De Vrij e Milan Skriniar, ma alla fine la Juventus ha sbaragliato la concorrenza.

In questi giorni si è parlato molto di Francesco Acerbi e Manuel Akanji, ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome, quello di Trevoh Chalobah. Il giocatore inglese al Chelsea ha dimostrato di poter giocare sia da mediano davanti alla difesa, sia da terzo in una difesa a tre, cosa non di poco conto. Grazie alla sua fisicità il classe 1999 ha dimostrato di essere molto forte anche sulle azioni di calcio da fermo.

Chalobah potrebbe arrivare all'Inter anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non è da escludere un'operazione più ad ampio raggio con un occhio anche al prossimo anno, quando le due società dovranno discutere del futuro di Romelu Lukaku e non è escluso che nei discorsi possa entrare Denzel Dumfries, già accostato alla società inglese in questa sessione di Calciomercato.

Bologna su Demme

Il Napoli è stato il protagonista assoluto di questi ultimi giorni di mercato. Gli azzurri hanno chiuso gli acquisti di tre giocatori importanti come Raspadori, Giovanni Simeone e Ndombelé e stanno lavorando anche su Keylor Navas. Ma anche in uscita potrebbe essere fatto qualcosa visto che Diego Demme sarebbe finito nel mirino del Bologna. L'infortunio subito dal giocatore però rischia di complicare l'affare, dato che rischia un lungo stop. Il problema principale, per arrivare al tedesco, è l'ingaggio che percepisce in azzurro, considerato fuori dai parametri della società del presidente Saputo. Le due società, invece, potrebbero trovare l'accordo sulla formula del prestito con diritto di riscatto.