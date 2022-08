L'Inter potrebbe ricevere delle offerte dalla Premier League per Marcelo Brozovic, Denzel Dumfries e Cesare Casadei. Il primo sarebbe finito nel mirino del Liverpool mentre il Chelsea sarebbe sul terzino e sul centrocampista della Primavera. Le voci sull'interesse di Jurgen Klopp per il croato sarebbero state smentite nelle scorse ore ma il tecnico tedesco avrebbe deciso di non mollare la presa per sostituire l'infortunato Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain.

Il club allenato da Tuchel interessato a Casadei e Dumfries

Il Chelsea vorrebbe rilanciare (la prima offerta sarebbe stata di circa 10 milioni di euro) per Cesare Casadei.

Questa volta, i Blues potrebbero mettere sul piatto altri 40 milioni di euro per convincere l'Inter a cedere anche Denzel Dumfries. I nerazzurri non riterrebbero l'olandese incedibile ma non accetterebbero offerte inferiori ai 50 milioni di euro. Casadei, che piacerebbe al Nizza, sarebbe valutato almeno 20 milioni di euro, per questo, per entrambi i calciatori sarebbero richiesti almeno 70 milioni di euro. L'Inter ha necessità di vendere e, qualora dovesse essere accettata la proposta del Chelsea, potrebbe virare su Singo o Odriozola come sostituti dell'ex Psv Eindhoven.

Marcelo Brozovic piacerebbe in Premier League

Il Liverpool sarebbe interessato alle prestazioni di Marcelo Brozovic. Il croato ha rinnovato il contratto con l'Inter fino al 2026 ma sarebbe un desiderio di Jurgen Klopp che dovrà fare a meno di Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain.

I Reds potrebbero convincere i nerazzurri a cedere il calciatore mettendo sul piatto uno scambio con il difensore Ibrahima Konaté più un conguaglio economico. La proposta non scalderebbe la società presieduta dagli Zhang che ritengono Brozovic un calciatore centrale per il progetto. Inoltre, se dovesse essere sacrificato, sarebbero accettate soltanto offerte in contanti senza contropartite tecniche.

Il giocatore classe 1994 potrebbe non giocare la prima di campionato in programma contro il Lecce per un risentimento muscolare al polpaccio. Al suo posto dovrebbe agire l'acquisto di questa estate Kristjan Asllani, che ha dimostrato di essere molto duttile nel centrocampo sia come metronomo che come mezzala.

Konatè potrebbe però essere un profilo interessante per l'Inter che non ha ancora occupato la casella lasciata vacante dalla partenza di Andrea Ranocchia.

I profili seguiti per potenziare la difesa di Simone Inzaghi sarebbero quelli di Akanji, Francesco Acerbi e Nikola Milenkovic. Il serbo starebbe però trattando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 con le Fiorentina.