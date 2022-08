L'Inter sta meditando su cosa fare sul mercato in queste ultime settimane. Molto dipenderà anche dalle uscite viste che qualche cessione importante potrebbe portare alla società poi a muoversi in entrata. Al momento, infatti, l'unica necessità è un difensore centrale che possa prendere il posto di Andrea Ranocchia, andato via a parametro zero e accasatosi al Monza. Qualora dovesse andare via Denzel Dumfries, il club dovrà cercare un sostituto all'altezza. Il nome preferito dai dirigenti sarebbe quello di Sergino Dest, che al Barcellona non sembra essere intoccabile essendoci anche Sergi Roberto in rosa, oltre al possibile arrivo dal Chelsea di Azpiliculeta.

Uno dei giocatori che potrebbe muoversi in questa sessione estiva di Calciomercato è Andrea Petagna. L'attaccante del Napoli sembrava vicino al Monza, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato l'inserimento della Lazio, che cerca un centravanti di livello da poter alternare a Ciro Immobile.

Inter su Dest

Negli ultimi giorni in casa Inter si è parlato molto di una possibile partenza di Denzel Dumfries. Arrivato per non far rimpiangere Hakimi dal Psv Eindhoven per meno di 15 milioni di euro l'anno scorso, l'esterno olandese ha offerto un ottimo rendimento, segnando cinque reti e collezionando quattro assist. Alla luce dell'interesse manifestato da diversi club, la società nerazzurra si sta guardando intorno in cerca di un sostituto all'altezza e il preferito sarebbe Sergino Dest.

L'esterno statunitense non è considerato incedibile dal Barcellona e anche l'anno scorso non ha trovato tantissimo spazio, avendo collezionato ventuno presenze in Liga, senza timbrare mai il cartellino e con tre assist all'attivo.

Classe 2000, Dest potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, cifra sicuramente alla portata, soprattutto se Dumfries fosse ceduto per oltre 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'ingaggio, lo statunitense potrebbe firmare un quadriennale a meno di 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, che grazie al decreto crescita peserebbe per meno di 6 milioni a stagione.

Lazio su Petagna

La Lazio sarebbe sempre alla ricerca di un centravanti per far rifiatare Ciro Immobile, nonostante l'arrivo di Cancellieri.

Il nome che piacerebbe ai biancocelesti è quello di Andrea Petagna, che piace molto anche al Monza. Il Napoli spinge per risolvere la questione quanto prima per chiudere uno tra Raspadori e Simeone. La valutazione del centravanti si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra importante ma non è da escludere un possibile scambio con Luis Alberto, con conguaglio però a favore della Lazio. Idea concretizzabile solo se dovesse andare via uno tra Zielinski e Fabian Ruiz.