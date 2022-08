La Juventus ha annunciato diverse trattative di mercato in questi giorni. È stato definito l'acquisto di Filip Kostic dall'Eintracht Francoforte, alla società tedesca invece è stato ceduto in prestito Luca Pellegrini. Attualmente i bianconeri hanno un solo terzino sinistro di ruolo se consideriamo che De Sciglio è un adattato e Filip Kostic è un centrocampista di fascia sinistra e non un terzino. Allegri potrebbe anche lavorarci in fase difensiva ma attualmente il nuovo acquisto rende molto di più in fase offensiva. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus non sostituirà Luca Pellegrini anche se non è da scartare la possibilità di un acquisto a prezzo vantaggioso negli ultimi giorni di mercato.

Si parla molto di Emerson Palmieri, terza scelta per la fascia sinistra del Chesela che potrebbe lasciare in prestito la società inglese. Sui social molti tifosi bianconeri hanno criticato la decisione della Juventus di cedere Pellegrini e non Alex Sandro. Secondo le ultime notizie di mercato però la società bianconera avrebbe voluto la partenza di Alex Sandro. Il motivo per cui il brasiliano sarebbe rimasto a Torino è la mancanza di società pronte ad investire sul cartellino del brasiliano. Pesa l'ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna il giocatore.

Il problema è stato la mancanza di società pronte ad investire sul brasiliano, che non dà garanzie dal punto di vista tecnico e che ha un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, considerando notevole anche da società europee che lottano per vincere. Di conseguenza dovrebbe rimanere fino alla scadenza del suo contratto, ovvero fino a giugno 2023.

Non è da scartare la possibilità che la società bianconera acquisti un altro terzino sinistro che vada ad integrarsi nella rosa bianconera, nonostante De Sciglio può giocare sulla fascia sinistra difensiva. Come già anticipato si parla del possibile arrivo di Emerson Palmieri in prestito, con il Chelsea che lo lascerebbe partire considerando che oltre a Chilwell ha in rosa Cucurella, acquistato di recente dal Brighton per circa 65 milioni di euro.

La Juventus è riuscita ad alleggerire il bilancio societario rescindendo consensualmente il contratto di Ramsey. Potrebbe lasciare Torino anche Rabiot, che potrebbe trasferirsi al Manchester United. Al suo posto potrebbe arrivare il giocatore del Paris Saint Germain Leandro Paredes per circa 15 milioni di euro.