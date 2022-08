La Juventus a giugno ha lasciato partire diversi giocatori, due dei quali a parametro zero. Parliamo di Federico Bernardeschi e di Paulo Dybala, oltre ad Alvaro Morata, non riscattato per le richieste dell'Atletico Madrid nonostante la società bianconera avrebbe voluto investire sullo spagnolo. A proposito dei giocatori andati a scadenza, l'argentino ha accettato l'offerta della Roma, il centrocampista invece quella del Toronto. Una scelta a sorpresa nonostante il classe 1994 fosse seguito da diverse società europee. Di recente Bernardeschi è stato intervistato ed ha parlato proprio della volontà di fare un'esperienza professionale diversa dopo cinque stagioni alla Juventus.

Il centrocampista ha dichiarato che deve molto alla società bianconera ma dopo il mancato prolungamento di contratto aveva bisogno di un qualcosa di diverso in altre parti del mondo. Ha poi aggiunto di aver passato anche momenti difficili nelle cinque stagioni alla Juventus, soprattutto la stagione in cui è stato tecnico Andrea Pirlo. Bernardeschi ha spiegato che non riusciva ad adattarsi all'idea di gioco, allo stesso tempo i continui cambi di tecnico alla Juve non lo hanno agevolato anche se il rapporto con Pirlo è bellissimo, come dichiarato dal centrocampista.

Il centrocampista Bernardeschi ha parlato della stagione con Pirlo alla Juventus

'Tutti questi cambiamenti avuti possono condizionare la crescita di un giocatore e Pirlo aveva un’idea di calcio differente e mi vedeva come un terzino sinistro'.

Queste le dichiarazioni di Federico Bernardeschi in riferimento alla stagione 2020-2021, quando alla guida della Juventus c'era il tecnico bresciano. Il centrocampista ha aggiunto: 'Nell'anno di Pirlo non ho giocato con continuità perché non sono riuscito ad adattarmi al suo stile di gioco'. Ha poi sottolineato che nei cinque anni a Torino ha sempre giocato.

In merito invece al partenza sua e di Dybala a parametro zero dalla Juventus ha rimarcato: ''L'ho vissuta bene perché ero tranquillo, ma ovviamente non è facile. Dybala? Non l'ho sentito ma per il ragazzo che è, il calciatore che è, penso che la presentazione che gli hanno fatto alla Roma se la meriti tutta'.

La Juventus lotterà per vincere il campionato

Il centrocampista del Toronto Federico Bernardeschi ha parlato anche della lotta per il campionato sottolineato come la Juventus sia la favorita per la vittoria, soprattutto con l'arrivo di Massimiliano Allegri. Non poteva mancare una domanda su Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra nella società bianconera dal 2018 al 2021. I due hanno instaurato un ottimo rapporto d'amicizia, confermato anche del centrocampista. Bernardeschi però sul futuro professionale del portoghese ha sottolineato di non sapere cosa deciderà il giocatore.