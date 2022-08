La Juventus nelle ultime stagioni sta valorizzando diversi giovani interessanti. Merito anche dell'under 23, che sta aiutando tanti giocatori a maturare in un campionato impegnativo come la Serie C. La dimostrazione sta nella cresciuta di un giovane come Fabio Miretti, cresciuto nel settore giovanile bianconero ma che ha avuto un'esperienza anche nell'under 23. Dalla scorsa stagione è parte integrante della prima squadra, giocando diversi match anche da titolare. Un altro giocatore cresciuto nella seconda squadra bianconera è Gianluca Frabotta, che ha fatto parte anche della Juventus di Maurizio Sarri nella stagione 2019-2020.

Il terzino romano ha giocato diversi match nella prima parte di stagione con il tecnico toscano ma già dalla scorsa stagione è stato ceduto in prestito per fargli maturare esperienza. Nell'attuale si è trasferito al Lecce, esperienza professionale però durate poche settimane considerando che il giovane è ritornato a Torino dopo non aver raccolto minutaggio nei tre match fin qui disputati dal Lecce fra Coppa Italia e campionato. Frabotta è ritornato alla Juventus, con il Lecce che potrebbe sostituirlo con il terzino del Parma Pezzella. Difficilmente il giocatore romano rimarrà a Torino, si parla di un suo possibile prestito all'estero, con il Basilea che sarebbe interessato al giocatore.

Possibile cessione in prestito al Basilea per Frabotta

Il giocatore Gianluca Frabotta dopo poche settimane ha lasciato il Lecce. La società pugliese ha deciso di lasciar partire il terzino della Juventus per motivi tecnici. Non è un caso che Baroni non lo abbia mai schierato nel match di Coppa di Italia e nei due di campionato fin qui disputati.

La società pugliese sarebbe pronto a sostituirlo con Pezzella del Parma. Possibile futuro professionale al Basilea per Frabotta, che nelle ultime due stagiono non ha confermato il buon inizio avuto alla Juventus quando alla guida tecnica della società bianconera c'era Maurizio Sarri. Dopo aver giocato nel settore giovanile del Bologna il giocatore si è trasferito alla Juventus disputando 26 match segnando 1 gol e fornendo 2 assist nell'under 23.

Nel 2019-2020 Sarri lo ha schierato in prima squadra, 18 match, 1 gol ed 1 assist per il giovane.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta valutando altre cessioni importanti. A tal riguardo potrebbero partire almeno tre centrocampisti, su tutti Arthur Melo, Nicolò Fagioli, entrambi in prestito, e Adrien Rabiot. La società bianconera potrebbe valutare offerte anche per altri centrocampisti, soprattutto se dovessero garantire una somma importante da utilizzare per il mercata. Potrebbe la società bianconera è Denis Zakaria, che è valutato circa 30 milioni di euro.