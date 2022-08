La Juventus è una delle società più impegnate sul mercato in questi giorni. C'è ancora molto lavoro da fare nonostante siano arrivati quattro giocatori, ovvero Angel Di Maria, Paul Pogba, Bremer e Filip Kostic. Si stanno definendo importanti cessioni, una in prestito è quella di Luca Pellegrini all'Eintracht Francoforte, a cui potrebbe aggiungersi anche Niccolò Rovella, anche lui in prestito ma al Monza. Per quanto riguarda invece Arthur Melo e Adrien Rabiot, il brasiliano era stato vicino al Valencia ma l'ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione non agevola il suo trasferimento nella società spagnola in prestito.

In definizione invece la cessione di Adrien Rabiot al Manchester United, la società inglese è a Torino per trattare con il giocatore dopo aver trovato l'intesa economica con la società bianconera sulla base di circa 20 milioni di euro. Il Manchester United e la Juventus però potrebbero trattare altri giocatori, si è parlato di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo a Torino ma l'ingaggio del portoghese non agevola la trattativa di mercato.

Se il portoghese dovesse rimanere allo United la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Anthony Martial, il francese potrebbe lasciare in prestito la società inglese. Sarebbe un'alternativa a Memphis Depay nel caso in cui l'olandese non riuscisse a rescindere il contratto con il Barcellona.

La Juventus valuterebbe il prestito di Martial

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la conferma di Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe agevolare l'arrivo alla Juventus di Anthony Martial. Il francese sarebbe considerato l'alternativa a Memphis Depay nell'eventualità in cui l'olandese non dovesse rescindere il contratto con il Barcellona.

Si parla di un'intesa contrattuale fino a giugno 2024 fra l'olandese e la Juventus sulla base di un ingaggio da circa 5 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore deve prima rescindere il contratto con il Barcellona in scadenza a giugno 2023. L'alternativa sarebbe Martial, che ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e che potrebbe lasciare in prestito il Manchester United.

La Juventus però non pagherebbe i 15 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna il francese potrebbe garantirne circa 5 milioni. il francese può giocare come vice Vlahovic ma anche supporto della punta centrale, oltre al fatto che può giocare sulla fascia sinistra.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Si lavora all'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e a quello di una mezzala d'inserimento nell'eventualità dovessero concretizzarsi le cessioni a centrocampo. Piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain, oltre a Milinkovic-Savic della Lazio e Niccolò Zaniolo della Roma. Tutti giocatori dalla valutazione di mercato importante, soprattutto gli ultimi due menzionati.