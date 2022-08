Il match della terza giornata di Serie A tra Juventus e Roma finito 1-1, è stato deciso anche dall'assist di Paulo Dybala per il gol di Abraham, che ha regalato un punto alla Roma, dando una delusione ai sostenitori bianconeri.

Juventus, Dybala fa male ai bianconeri e gli applausi diventano fischi

Nel tardo pomeriggio di sabato 27 agosto si è giocata Juventus-Roma, partita conclusa per il risultato di 1-1. Al gol in apertura di Dusan Vlahovic ha risposto Tammy Abraham, che ha messo in rete su un assist in acrobazia di Paulo Dybala. L'argentino era il giocatore più atteso della partita e il pubblico dell'Allianz Stadium lo ha riabbracciato da rivale, attribuendogli una standing ovation.

La prestazione della "Joya" non è stata delle migliori, con i difensori della Juventus che sono stati abili nell'arginare le sue giocate. Tuttavia, l'argentino è stato capace di accendersi in un lampo e il passaggio gol valido per il pareggio della Roma ad Abraham ha cambiato radicalmente il corso del match. I giallorossi, dapprima vittime dell'esuberanza fisica dei rivali, sono diventati padroni del campo, rendendosi più volte pericolosi e sfiorando una vittoria che, nella prima frazione di gioco, sembrava una chimera. Anche l'aria sugli spalti, dopo la rete dei capitolini è cambiata e gli applausi per Dybala sono diventati fischi di paura, che poi sono proseguiti al termine della gara.

Un segno di un malcontento generale, parzialmente giustificabile dalla classifica della Juve: nelle prime tre partite, i bianconeri sono riusciti a imporsi nettamente solo contro il Sassuolo e col punto guadagnato ieri contro la Roma, la Vecchia Signora si attesta nel centro della graduatoria, con 5 punti ottenuti sui 9 disponibili.

Inoltre, il fatto stesso che Dybala abbia inciso positivamente sul match, ha certamente accentuato il nervosismo sugli spalti, acuendo i rimpianti di una parte della tifoseria bianconera.

Juventus-Roma, anche Morinho incensa Dybala: 'Fa sempre la differenza'

Anche José Mourinho, nella canonica conferenza stampa post gara tra Juventus e Roma, ha parlato di Paulo Dybala.

Alla domanda sulla prestazione della "Joya", il tecnico portoghese ha risposto: "Lui fa sempre la differenza, la fa all’inizio del secondo tempo quando non eravamo capaci di fare tre passaggi, lui va in campo in una zona interiore la squadra trova un punto di referenza e inizia a giocare. Gli juventini nel secondo tempo bastava che arrivavamo all’ultimo terzo e Paulo giocava un triangolo con Lorenzo e Tammy che si sentiva una reazione di paura dello stadio."