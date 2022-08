Saranno giorni importanti per il Calciomercato estivo per quanto riguarda la Juventus. La società bianconera potrebbe essere una delle società più attive sul mercato, anche perché servono rinforzi in alcuni ruoli. Nel match vinto contro il Sassuolo tante le notizie piacevoli, fra queste l'ottimo impatto di Angel Di Maria, oltre ai miglioramenti evidenti dal punto di vista della condizione fisica di Dusan Vlahovic. C'è però l'esigenza non solo di acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche un vice Vlahovic, che in alcuni match possa anche giocarci insieme.

Ne ha parlato Nicolò Schira, che ha sottolineato come la società bianconera stia lavorando sull'acquisto di Memphis Depay e Leandro Paredes. Per quanto riguarda l'olandese, dovrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale con la Juventus per due stagioni. L'argentino, invece, potrebbe firmare un contratto di quattro anni a 5 milioni di euro a stagione. Il giocatore del Paris Saint Germain sui social ha mostrato uno scatto fotografico in cui si è complimentato durante il match per il gol del suo amico Di Maria. Segnale evidente che ha guardato la partita e che è sempre più vicino alla società bianconera. Secondo Schira, oltre agli acquisti potrebbero esserci almeno due cessioni: quelle di Adrien Rabiot e Moise Kean.

In arrivo Depay, Paredes avrebbe già detto sì alla Juventus

'Davanti può partire anche Moise Kean, per il quale ci sono sirene da Ligue1 e Premier League. In arrivo Memphis Depay: bozza d’intesa biennale per l’olandese'. Queste le dichiarazioni di Nicolò Schira in merito al possibile arrivo alla Juventus di Memphis Depay. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Leandro Paredes ha già detto sì alla Juventus.

Pronto un contratto di quattro anni a 5 milioni di euro a stagione'. La società bianconera sarebbe pronta ad offrire circa 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che però sarebbe valutato circa 20 milioni di euro. Il giornalista ha confermato che sarà definita anche la cessione di Adrien Rabiot al Manchester United e che il mercato acquisti della Juventus non è finito con gli arrivi di Depay e Paredes.

Secondo Schira, potrebbe arrivare anche un terzino sinistro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un terzino sinistro dopo la partenza di Luca Pellegrini. Sono diversi i nomi avvicinati alla società bianconera. Piace Bensebaini del Borussia Monchengladbach, ma si valuta anche Sergio Reguillon del Tottenham. Lo spagnolo è considerato cedibile dalla società inglese e potrebbe trasferirsi a Torino in prestito con diritto di riscatto. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.