La Juventus starebbe cercando un attaccante e se saltasse Morata, reputato il preferito di Allegri, potrebbe tornare in auge il profilo di Icardi. Nel frattempo, il Tottenham vorrebbe accelerare le trattative per Nicolò Zaniolo della Roma.

Calciomercato Juventus: Morata il primo obiettivo ma per l'attacco si pensa anche a Icardi

La Juventus e l'Atletico Madrid dovrebbero giocare l'ultima amichevole estiva nella serata di domani a Tel Aviv. In questo caso, il condizionale è più che d'obbligo, visto che la partita rischierebbe di saltare a causa dell'ennesimo bombardamento avvenuto nell'enclave palestinese.

Qualora però il match si giocasse, le due dirigenze avrebbero l'occasione di parlare vis-à-vis di Alvaro Morata, primo obiettivo, più o meno dichiarato, per l'attacco della Vecchia Signora. Da quanto filtra, i "Colchoneros" non gradirebbero abbassare le proprie pretese, che ad ora resterebbero sui 25 - 30 milioni di euro mentre Cherubini sarebbe fermo, ad una valutazione da 15 milioni. Qualora dunque, non si riuscisse a trovare una soluzione per il centravanti spagnolo, la Juve potrebbe virare su un nuovo profilo, che dalle indiscrezioni odierne, risulterebbe essere Mauro Icardi. Il bomber argentino, apparirebbe ai margini del progetto PSG ed una sua cessione dalla compagine francese, apparirebbe più che plausibile.

La società piemontese, che seguirebbe Icardi dai tempi dell'Inter, starebbe dunque pensando di ingaggiarlo, ma come per il caso Wijnaldum, il PSG dovrebbe contribuire nell'operazione, pagando circa la metà dell'ingaggio al sudamericano.

Calciomercato Roma: Zaniolo sarebbe vicino al Tottenham di Antonio Conte

La Roma, dopo diversi acquisti messi a segno, starebbe valutando la cessione di alcuni calciatori tra cui spunterebbe il nome di Nicolò Zaniolo.

L'esterno offensivo giallorosso, nelle scorse settimane, è stato accostato fortemente alla Juventus, ma i bianconeri avrebbero scelto altri profili a causa delle richieste economicamente elevate fatte dai Friedkin. Nelle ultime ore però, una nuova corteggiatrice si sarebbe palesata per il numero 22, il Tottenham di Antonio Conte.

Secondo quanto trapelato dal conduttore radiofonico Ilario di Giovanbattista, la compagine inglese ed il calciatore classe '99, potrebbero essere ad un passo dall'accordo: "I giallorossi sono in trattativa molto seria con gli Spurs per Zaniolo. La presentazione di domani potrebbe essere un momento dove il popolo giallorosso potrebbe convincere i Friedkin a trattenere Zaniolo. Mai come in questo momento la Roma sta trattando la cessione del numero 22 e il calciatore è in procinto di lasciare la Capitale". Di Giovanbattista, ha poi aggiunto come José Mourinho vorrebbe comunque trattenere il numero 22 a Roma.