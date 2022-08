La Juventus ha definito l'acquisto di Tommaso Mancini. La punta del Vicenza è uno dei talenti più interessanti del calcio italiano, a 18 anni ha già due stagioni di esperienza professionale nel campionato di Serie B ed ha disputato 13 match senza gol segnati. Si era parlato di una trattativa di mercato in definizione con il Milan, alla fine però il giocatore ha deciso di accettare l'offerta della società bianconera, che gli darà la possibilità di crescere nel campionato di Serie C con l'under 23. Un progetto sportivo davvero importante quello portato avanti dalla Juventus e che sta permettendo a tanti giovani di crescere in un campionato impegnativo come la Serie C.

Secondo diversi addetti ai lavori però il motivo per cui Tommaso Mancini ha deciso di accettare l'offerta della Juventus non è per il progetto sportivo bianconero ma per l'offerta economica che la società gli ha presentato. Come è noto la Juventus avrebbe pagato circa 2 milioni di euro per il cartellino del giocatore, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Vicenza, più ulteriori 2 milioni di euro di commissioni al papà agente sportivo del giocatore. Una situazione che non è una novità nel calcio, soprattutto nelle ultime stagioni, dove gli agenti sportivi guadagnano molto dalle cessioni dei loro assistiti.

A parlare di questo è stato Gianni Visnadi, in un suo articolo su Calciomercato.com il giornalista ha definito scandalosa la commissione ricevuta dal papà agente sportivo di Mancini, criticando il sistema calcio che dà la possibilità a chi assiste i giocatori di guadagnarci molto dai loro trasferimenti.

Il giornalista Visnadi ha parlato delle commissioni per gli agenti sportivi nelle trattative di mercato

'Mancini non ha agente agente sportivo, fa tutto il papà. Che secondo il quotidiano Repubblica ha chiesto e avrà 2 milioni di commissione sul trasferimento del figlio. Per qualcuno è immorale, per noi, che non ci permettiamo di misurare la moralità di nessuno, è semplicemente uno scandalo'.

Queste le dichiarazioni di Gianni Visnadi in un suo articolo su calciomercato.com. Secondo il giornalista sportivo ha criticato il sistema calcio che agevola il pagamento delle commissioni agli agenti sportivi. Secondo Visnadi se non ci fossero questi pagamenti il calcio avrebbe più soldi e allo stesso tempo le società risparmierebbero.

Il giornalista sportivo ha portato l'esempio dei 4 milioni spesi dalla Juventus per Mancini fra cartellino e commissioni. La società bianconera avrebbe potuto spendere 3 milioni per il Vicenza, risparmiandone uno e agevolando maggiormente la società che ha ceduto il giocatore.

L'arrivo degli agenti sportivi nel mondo del calcio

Il giornalista sportivo Visnadi ha parlato proprio dell'arrivo degli agenti sportivi, che inizialmente aveva come compito quello di assistere i giocatori nelle trattative di mercato. Attualmente invece sono diventate delle vere e proprie aziende che fanno i loro interessi guadagnando importanti commissioni. Il giornalista ha aggiunto: 'C’erano una volta i presidenti che mettevano i soldi e i direttori sportivi che trattavano da sponde opposte, i giocatori della squadra, con i soldi dei padroni'.