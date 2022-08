In queste ultime settimane di mercato si è molto parlato del futuro di Nicolò Rovella e Adrien Rabiot. La Juventus ha ricevuto per i suoi due centrocampisti le proposte rispettivamente di Monza e Manchester United. Per Rovella la trattativa con il club di Berlusconi sembrava a un passo dalla chiusura, ma secondo Sky Sport, Massimiliano Allegri avrebbe bloccato l'affare perché lo ritiene la prima alternativa a Manuel Locatelli. Perciò se non dovesse arrivare Leandro Paredes, l'ex Genoa rimarrebbe alla Juventus, in caso contrario la trattativa con il Monza potrebbe riaprirsi.

Mentre per quanto riguarda Adrien Rabiot, la trattativa con il Manchester United si è interrotta poiché il giocatore non ha trovato l'accordo con i Red Devils. Del futuro del francese ha parlato anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Innanzitutto domani (22 agosto) Rabiot gioca. L'ho sempre considerato un giocatore della Juventus".

Rabiot torna a disposizione

Adrien Rabiot, nel match contro il Sassuolo, non era a disposizione per squalifica. Ma ora è tornato a disposizione e - come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa - sarà titolare contro la Sampdoria.

Infatti, per il tecnico livornese, Adrien Rabiot è sempre stato un calciatore importante. Allegri lo ha spesso fatto giocare nello scorso torneo e anche in questa nuova stagione troverà posto.

Il tecnico ha spiegato che nel mercato è normale che i giocatori abbiano alcune richieste, ma possono anche rifiutarle. In vista dei prossime mesi occorre comunque capire quale sarà il futuro di Adrien Rabiot, anche perché il giocatore va in scadenza nel 2023 con la Juventus. Perciò bisognerà vedere se le parti tratteranno il rinnovo, oppure se il francese si libererà a parametro zero.

Un altro giocatore che sembrava a un passo dalla cessione era Nicolò Rovella. Ma anche per lui le trattative si sarebbero interrotte poiché Massimiliano Allegri lo considererebbe la prima alternativa a Manuel Locatelli. Dunque, se non arriverà un altro regista difficilmente l'ex Genoa potrà partire.

La Juve riflette sulle mosse di mercato

In queste ore, la Juventus starebbe facendo alcune riflessioni di mercato. Infatti, i bianconeri devono decidere se prendere Memphis Depay o se investire il loro tesoretto su Leandro Paredes. La Juventus pondererà molto bene la scelta, anche l'olandese avrebbe aumentato le sue richieste di ingaggio. La dirigenza cercherà di capire se alla squadra serve più un giocatore con le caratteristiche di Leandro Paredes, oppure se possa essere più utile un attaccante che possa fare sia l'esterno che il vice di Dusan Vlahovic.