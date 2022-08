In questi ultimi giorni, ci sarebbe stato un intreccio di mercato tra la Juventus, il Manchester United e il Real Madrid. Infatti, i Red Devils avrebbero prima trovato un accordo con i bianconeri per Adrien Rabiot ma poi si sarebbero defilati per arrivare a Casemiro in uscita dal Real Madrid. Ma anche la Juventus avrebbe fatto un tentativo per il brasiliano come ha svelato il Corriere dello Sport. Infatti, il quotidiano sportivo, ha rivelato che ci sarebbe stato un colloquio diretto tra Massimiliano Allegri e lo stesso Casemiro. Ma poi non ci sarebbero state le condizioni giuste per potare avanti la trattativa.

Il brasiliano ha lasciato Madrid per andare a Manchester sponda United. Mentre la Juventus alla fine si è tenuta Adrien Rabiot.

Centrocampo in divenire

La situazione del centrocampo della Juventus sembra essere ancora in divenire. Infatti, il grande colpo di mercato dei bianconeri ovvero Paul Pogba è ancora femro ai box e per questo motivo la dirigenza starebbe cercando di inserire un nuovo elemento in mediana. Ma perche si verifichi un ingresso la Juventus dovrà prima cedere. Il candidato numero uno per dire addio a Torino sembra essere Arthur. Ma le pretendenti per il brasiliano latitano, spaventate anche dall'ingaggio molto elevato del giocatore ex Barcellona. Per questo motivo, la Juventus deve cercare di capire quali dei centrocampisti in rosa, eventualmente, può fare spazio a Leandro Paredes.

La Vecchia Signora avrebbe valtuato anche Casemiro come alternativa all'argentino ma le cifre per arrivare al brasiliano erano davvero troppo alte. In più ci sono da chiarire le situazioni dei tre giovani ovvero Fabio Miretti, Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli. La sensazione è che solo uno di questi tre giocatori resterà alla Juventus.

Il numero 20 juventino piace a Venezia e Lecce. Rovella è nel mirino del Monza mentre Fagioli potrebbe tornare alla Cremonese. Ma prima i bianconeri devono valutare la questione legata agli altri calciatori poi sarà il tempo di decidere il destino dei giovani.

Il punto su Depay

L'altra situazione che tiene banco in casa Juventus è quella legata a Memphis Depay.

Ma i bianconeri non avrebbero ancora trovato un accordo con l'olandese e il giocatore avrebbe aumentato le sue pretese. Se tra la Juventus e Depay l'intesa non sarebbe ancora arrivata, si è, invece, sbloccata la situazione con il Barcellona. Tant'è che l'entourage del giocatore sarebbe ottimista di poter arrivare ad una risoluzione con i blaugrana in tempi brevi. Dopodiché le parti lavoreranno per trovare un accordo tra Depay e la Juventus. L'olandese resterebbe l'obiettivo numero uno dei bianconeri per rinforzare l'attacco. Infatti, Massimiliano Allegri lo vorrebbe avere in quanto può fare sia l'estero che il centravanti.