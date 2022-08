La Juventus ha iniziato molto bene la stagione con la vittoria per 3 a 0 contro il Sassuolo. La squadra bianconera ha iniziato bene il match per poi subire il ritorno degli emiliani fino al ventesimo, con la Juventus che è ripartita molto bene dopo il cooling break segnando un gol con Di Maria e confermandosi poi con due realizzazioni di Vlahovic. La Juventus però è stata molto criticata in questi giorni, soprattutto dopo la sconfitta in amichevole contro l'Atletico Madrid per 4 a 0. Fra i più criticati il tecnico Massimiliano Allegri, che dovrà riscattare la scorsa stagione chiusasi con un quarto posto in campionato e senza competizioni vinte.

Prima del match Juventus-Sassuolo il sito calciomercato.it ha voluto lanciare un sondaggio per i suoi utenti, a cui ha chiesto quale secondo loro fra i tecnici che lottano per i primi posti nel campionato italiano fosse l'allenatore più a rischio esonero già prima dell'inizio del mondiale, previsto a novembre e a dicembre.

Gli utenti hanno votato al primo posto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, con il 58% delle preferenze. Al secondo posto spicca Luciano Spalletti del Napoli, molto distante da Allegri, con il 16% dei voti, seguito dal tecnico della Lazio Maurizio Sarri con il 14%. Tutti gli altri sono al 4%, ovvero Stefano Pioli, José Mourinho e Simone Inzaghi.

Massimiliano Allegri il più votato come tecnico dei top club esonerato prima del mondiale

Al primo posto troviamo Massimiliano Allegri con il 58% dei voti. Una votazione clamorosa che conferma come gran parte dei tifosi non abbiano molta fiducia del lavoro del toscano alla Juventus, anche se bisogna sottolineare che questo sondaggio è stato effettuato prima di Juventus-Sassuolo finita 3 a 0 per i bianconeri. Al secondo posto troviamo Luciano Spalletti al Napoli, con il 16% dei voti, che però ha risposto con una vittoria proprio come Allegri vincendo 5 a 2 contro il Verona allo stadio Bentegodi.

Segue al terzo posto Maurizio Sarri della Lazio, che ha vinto 2 a 1 contro il Bologna. Tutti a pari merito con il 4% dei voti sono Stefano Pioli del Milan (vittoria per 4 a 2 contro l'Udinese), José Mourinho della Roma (1 a 0 contro la Salernitana) e Simone Inzaghi dell'Inter (2 a 1 contro il Lecce).

Massimiliano Allegri ha la fiducia della Juventus

Il tecnico Massimiliano Allegri ha il supporto della Juventus, lo dimostra il contratto sottoscritto la scorsa stagione fino a giugno 2025. La società bianconera ha voluto affidare il progetto sportivo al toscano convinta che possa costruire una rosa importante valorizzando i tanti giovani cresciuti nella società bianconera.