In queste ultime settimane di mercato, la Juventus vorrebbe mettere almeno tre giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri.

I nomi al vaglio sarebbero tanti e tra questi ci sarebbe quello di Giacomo Raspadori. La Juventus, nella giornata di ieri 3 agosto, ha incontrato l'entourage del giocatore classe 2000. I bianconeri avrebbe chiesto tempo all'agente, perché solo in caso di uscita di Moise Kean si potrebbe concretizzare l'affare. Al momento le priorità della Juventus sono Alvaro Morata e Filip Kostic. Successivamente si cercheranno di capire se c'è la possibilità di cedere Moise Kean o meno.

Kean sta facendo bene in precampionato

In queste prime amichevoli estive Moise Kean sta facendo molto bene e la sua permanenza alla Juventus sembra più vicina. Ma il mercato offre tante opportunità e non è da escludere che l'attaccante classe 2000 possa ricevere delle offerte nelle prossime settimane, inducendo in tal tal caso il club bianconero e riscattarlo anticipatamente dall'Everton per cederlo al miglior offerente.

A quel punto la Juventus dovrebbe sostituirlo e il profilo giusto sarebbe quello di Giacomo Raspadori. Il Sassuolo, però, vorrebbe circa 40 milioni per cedere il suo giocatore. Inoltre, su di lui ci sarebbe il forte interesse del Napoli. Il club azzurro avrebbe già fatto una prima offerta al Sassuolo da 30 milioni.

Ovviamente questa cifra non sarebbe sufficiente e per questo motivo il Napoli starebbe continuando a trattare.

La Juventus è comunque vigile su Raspadori, anche se non sembra avere particolare fretta a chiudere.

Rugani non convinto dal Galatasaray

Oltre alle operazioni in entrata, la Juventus è al lavoro per cedere alcuni giocatori.

Tra i calciatori in uscita ci sarebbe Daniele Rugani. Sul difensore toscano ci sarebbe l'interesse di molti club, tra cui il Galatasaray. Ma Rugani non sarebbe convinto a trasferirsi in Turchia, soprattutto per motivi familiari e preferirebbe restare in Italia, anche se il Galatasaray avrebbe fatto una proposta molto allettante sia per Rugani che per la Juventus.

Infatti, il club turco avrebbe preso il difensore a titolo definitivo e questa per i bianconeri sarebbe stata una buona opportunità per risparmiare sull'ingaggio.

Fra le squadre di Serie A che lo hanno chiesto in prestito ci sono Empoli (dove peraltro ha già giocato a inizio carriera), Verona e Sampdoria. In particolare il club ligure sarebbe in forte pressing.