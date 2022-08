La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato molto impegnativo fra cessioni e acquisti. Il pareggio contro la Sampdoria ha deluso i tifosi bianconeri, che continuano a chiedere qualità soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Le ultime notizie di mercato che parlano dell'arrivo d Torino di Milik hanno incrementato il disappunto dei sostenitori bianconeri, che vorrebbero invece Depay. Intanto però la società bianconera valuta anche altri rinforzi, sia per il centrocampo che per il settore avanzato. Si lavora all'acquisto di Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint Germain.

Si parla di una possibile offerta per un prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro, sarà importante però prima alleggerire il centrocampo, con diversi giocatori che potrebbero lasciare Torino. Parliamo di Arthur Melo e Nicolò Fagioli, per loro possibile prestito, e di Adrien Rabiot, che in caso di partenza lo farebbe a titolo definitivo avendo il contratto in scadenza a giugno 2023. Per quanto riguarda il settore avanzato, abbiamo parlato di Arkadius Milik e Memphis Depay ma non sono gli unici giocatori che piacciono alla società bianconera. Nelle ultime ore si parla soprattutto di Anthony Martial, il francese potrebbe lasciare il Manchester United, soprattutto se Cristiano Ronaldo decidesse di rimanere nella società inglese.

A tal riguardo il recente acquisto di Casemiro potrebbe agevolare la conferma del portoghese.

Il giocatore Martial potrebbe trasferirsi in prestito alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il settore avanzato Anthony Martial. Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2024 ed è considerato una riserva dal tecnico della società inglese Ten Hag.

Con la possibile conferma di Cristiano Ronaldo, agevolata dall'acquisto recente di Casemiro da parte dello United, il francese difficilmente rimarrà e potrebbe valutare una nuova esperienza professionale. Potrebbe gradire la Juventus, che cerca un rinforzo di qualità per il settore avanzato. Martial può giocare punta centrale ma anche di fascia, il problema è rappresentato dall'ingaggio visto che guadagna circa 14 milioni di euro netti a stagione.

Se lo United dovesse contribuire al pagamento dello stipendio per almeno la metà, non è da scartare la possibilità arrivi a Torino in questi ultimi giorni di calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per le cessioni. Potrebbero partire, come già abbiamo sottolineato ad inizio articolo, almeno tre centrocampisti. Arthur Melo potrebbe trasferirsi in prestito al Valencia, Fagioli piace alla Cremonese, per Rabiot invece potrebbe definirsi un trasferimento al Paris Saint Germain, con possibile scambio di mercato che porterebbe Paredes nella società bianconera.