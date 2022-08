La Juventus è attesa da alcune settimane importanti sul fronte del Calciomercato. In particolare il club torinese lavora a diverse cessioni come quella di Arthur Melo. Il brasiliano pare vicino al Valencia, dovrebbe trasferirsi in prestito oneroso per circa due milioni di euro con diritto di riscatto. La società bianconera dovrebbe contribuire a pagare parte dell'ingaggio del centrocampista, che guadagna attualmente sei milioni di euro netti a stagione. Oltre al brasiliano potrebbero partire Adrien Rabiot, che piacerebbe al Monaco, e il giovane Nicolò Rovella, il quale potrebbe andare in prestito a una società di Serie A interessate al classe 2001.

Tutto questo potrebbe indurre il club torinese a puntare sull'arrivo di almeno due centrocampisti, uno su tutti potrebbe essere Leandro Paredes. La società bianconera starebbe valutando l'acquisto dell'argentino, che è in scadenza di contratto con la società francese del Psg a fine giugno 2023. Potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento, soprattutto dopo l'infortunio al menisco di Paul Pogba (il francese farà terapia conservativa per cinque settimane ma sarà gestito con il "contagocce" nei primi tre mesi di stagione) e quello alla spalla di Weston McKennie (l'americano dovrà utilizzare un tutore per la spalla per quattro settimane, prima di tornare ad allenarsi).

Negli ultimi giorni è tornata a circolare l'ipotesi del possibile arrivo in bianconero di Sergej Milinkovic-Savic.

A tal proposito la giornalista sportiva Fabiana Della Valle ha però sottolineato che è difficile per i bianconeri trattare con il presidente della Lazio.

La Juventus non vorrebbe acquistare Milinkovic-Savic, in attacco idea Martial

"L'interesse della Juventus per Milinkovic-Savic? La società smentisce seccamente e credo che dica la verità.

Trattare con Lotito è un’impresa complicata e non la vedo come un opzione fattibile", sono queste le dichiarazioni di Fabiana Della Valle nei giorni scorsi a al sito Calciomercato.it.

La giornalista sportiva ha parlato anche di altre trattative di mercato riguardanti la società bianconera, in particolar modo sul rinforzo nel settore avanzato.

A tal riguardo ha aggiunto: "La Juventus si sta convincendo che Morata è quasi impossibile, l’Atletico non ne vuole sapere del prestito e quindi appare improbabile. Starei anche attenta anche a Martial, più difficili le piste Werner e Muriel".