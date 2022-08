La Juventus, domani 31 agosto, sarà di nuovo in campo per la gara contro lo Spezia. I bianconeri, questa mattina 30 agosto, si sono allenati alla Continassa per preparare al meglio la partita contro i liguri. Per questo match, Massimiliano Allegri potrà contare nuovamente su Angel Di Maria. Il tecnico in conferenza stampa ha spiegato che El Fideo sarà convocato per la gara contro lo Spezia: "Di Maria e Fagioli torneranno a disposizione". Ovviamente, Di Maria non sarà titolare ma sarà a disposizione per poter entrare eventualmente a gara in corso.

Mentre per quanto riguarda le scelte di formazione Massimiliano Allegri non ha sciolto le riserve e ha sottolineato che ancora non ha deciso se fare giocare Milik: "Dovrò valutare se farlo incominciare assieme a Vlahovic o farlo partire in panchina". Dunque, la Juventus, contro lo Spezia, potrebbe schierare Milik al fianco di DV9.

Allegri vuole una Juventus 'aggressiva'

La Juventus, nel match contro lo Spezia, dovrà ritrovare la vittoria dopo i pareggi contro la Sampdoria e la Roma. Per questo motivo Massimiliano Allegri ha chiesto ai suoi ragazzi di essere aggressivi contro lo Spezia: "Domani la partita va aggredita, per fare questo ci vuole un approccio giusto e la cattiveria giusta". Per questo match la Juventus ritroverà Angel Di Maria e Nicolò Fagioli.

El Fideo, però, partirà dalla panchina. Per quanto riguarda gli altri infortunati ci sarà da attendere ancora un po'. Per Leonardo Bonucci le cose starebbero procedendo bene e rientrerà contro la Fiorentina. Mentre Paul Pogba la prossima settimana riprenderà a correre come ha svelato lo stesso Massimiliano Allegri: "Poi vediamo come evolverà per averlo il prima possibile, perché è un giocatore molto importante per noi".

Mentre per quanto riguarda le altre scelte di formazione, il tecnico della Juventus non si è sbilanciato più di tanto e la sensazione è che non ci saranno molti cambi. Anche perché la stagione è appena iniziata come ha sottolineato lo stesso Allegri

Allegri parla di mercato

Nella conferenza stampa della vigilia della gara contro lo Spezia, Massimiliano Allegri ha inevitabilmente toccato il tema mercato.

L'allenatore della Juventus ha confermato che Nicolò Rovella si trasferirà al Monza. Mentre per quanto riguarda Paredes, Allegri non si è sbilanciato: "Su Paredes non penso a niente perché gioca nel Psg". Infine, Massimiliano Allegri, a sorpresa, ha detto che Nicolò Fagioli resterà alla Juventus: "Fagioli al momento è alla Juventus e credo rimarrà". Dunque, adesso non resta che attendere le ultime ore di mercato per capire come si chiuderà la campagna acquisti della Juventus.