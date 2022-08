La Juventus in queste ore sarebbe al lavoro per arrivare a Filip Kostic. I bianconeri avrebbero già raggiunto un accordo con l'esterno serbo ma adesso bisognerà trovare l'intesa con l'Eintracht Francoforte. Il club tedesco per cedere Kostic vorrebbe circa 15 milioni. La Juve invece non sarebbe disposta a sfondare il muro dei 10 milioni. Per questo motivo la distanza tra domanda e offerta sarebbe di circa 5 milioni.

I contatti tra le parti starebbero proseguendo alla ricerca di un accordo che possa arrivare il prima possibile. Infatti, la Juventus vorrebbe avere Kostic entro Ferragosto, ossia per la prima giornata di campionato contro il Sassuolo.

La Juve cerca rinforzi: Kostic è la priorità

La Juventus è al lavoro per completare la sua rosa. I bianconeri vorrebbero prendere due giocatori offensivi e un centrocampista. Ma la priorità al momento sembra essere Filip Kostic, un giocatore accostato ai bianconeri ormai dal mese di giugno.

Per la prima gara di campionato contro il Sassuolo, la Juventus non potrà contare su Moise Kean squalificato e su Federico Chiesa che sarà infortunato. Questo è un problema per Massimiliano Allegri che pertanto dovrà inventarsi qualcosa per completare il tridente d'attacco: al momento l'ipotesi più accreditata sarebbe quella di avanzare in attacco Juan Cuadrado.

Anche per questo motivo servirebbe un nuovo arrivo dal mercato e in particolare la società torinese starebbe lavorando su Filip Kostic.

Il serbo potrebbe essere l'uomo giusto da piazzare sulla corsia di sinistra in attesa del rientro di Federico Chiesa. Il numero 7 juventino tornerà a metà settembre, ma ovviamente nelle prime settimane non sarà al top e non potrà giocare tutte le partite da titolare.

La Juventus pensa sempre ad Alvaro Morata

La Juventus, oltre a Kostic, starebbe seguendo anche la pista che porterebbe ad Alvaro Morata.

Lo spagnolo sarebbe una precisa richiesta di Massimiliano Allegri. Ma l'Atletico Madrid non sembra intenzionato a cedere lo spagnolo soprattutto alle cifre proposte dalla Juve.

Comunque sia la sensazione è che la società bianconera farà ancora dei tentativi per provare ad arrivare a Morata, anche se non sarà facile. Al momento, la Juventus non starebbe valutando nessuna alternativa al bomber spagnolo. Morata è un giocatore particolarmente duttile e per questo motivo la Juve starebbe continuando ad insistere per averlo.