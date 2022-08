La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti in queste settimane. Il match contro l'Atletico Madrid ha messo in evidenza le problematiche della rosa bianconera, per questo potrebbero arrivare almeno tre rinforzi, uno dei quali dovrebbe riguardare il centrocampo. Si lavora all'acquisto dell'argentino Leandro Paredes, che sarebbe considerato il giocatore ideale perché garantirebbe impostazione di gioco e verticalizzazione verso le punte. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, e a tal riguardo il suo arrivo potrebbe essere agevolato dall'interesse del Paris Saint Germain per Fabian Ruiz.

Lo spagnolo sarebbe vicino ai francesi. La Juventus, però, deve lavorare anche alle cessioni, con Arthur Melo che potrebbe trasferirsi in prestito al Valencia. Potrebbe lasciare Torino anche Rabiot. Sarà confermato invece Nicolò Fagioli: il centrocampista classe 2001 è in scadenza di contratto a giugno 2023 e dovrebbe prolungare l'intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2026. Il recente incontro fra l'agente sportivo del giocatore, Andrea D'Amico, e la società bianconera, sarebbe stato utile per definire l'intesa, che potrebbe essere annunciata in questi giorni.

Fagioli dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juve fino a giugno 2026

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe definire l'intesa con Nicolò Fagioli per il prolungamento di contratto fino a giugno 2026.

La volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme, considerando che il classe 2001 è un tifoso juventino ed è cresciuto nel settore giovanile bianconero, avendo giocato nella Primavera e nell'under 23. Fagioli sarà utile anche per la lista dei giocatori da presentare alla Uefa per disputare la Champions League, essendo uno dei giovani cresciuti nella società.

Si era parlato di un suo possibile trasferimento in prestito, ma Allegri avrebbe deciso di confermarlo come alternativa ai titolari. Di certo, la prestazione contro l'Atletico Madrid non è stata ideale, anche se tutta la squadra ha avuto problematiche evidenti ed è sembrata appesantita dalla preparazione fisica.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Abbiamo parlato del possibile arrivo di Leandro Paredes. Oltre all'argentino potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento ed un vice Vlahovic. Il preferito rimane Alvaro Morata, anche se dopo i tre gol segnati alla Juventus nell'amichevole finita 4 a 0 per l'Atletico Madrid il prezzo dello spagnolo difficilmente diminuirà. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.