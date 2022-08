La Juventus ha disputato un match deludente contro la Sampdoria nella seconda giornata di campionato. Il pareggio contro la società ligure ha suscitato molto clamore mediatico, fra gli addetti ai lavori ma anche i tifosi bianconeri, che non hanno risparmiato critiche al tecnico Massimiliano Allegri. In tanti rimproverano il gioco della squadra bianconera, che non è riuscita a costruire molte azioni da gol, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo la situazione è migliorata ma non è arrivato il gol che avrebbe garantito alla Juventus di vincere il match.

La squadra bianconera avrebbe potuto subirne uno nel primo tempo per un errore evidente di Bremer, che ha favorito Leris, grande parata di Perin che è riuscito ad evitare il gol anche grazie all'aiuto della traversa. Una situazione che è stata sottolineata sui social da diversi utenti, che hanno voluto paragonare il centrale brasiliano a de Ligt. Tanti hanno ironizzato sulla bravura dell'ex Torino, un utente ad esempio ha scritto: 'Per qualcuno Bremer era meglio di de Ligt'. Parole che confermano come il brasiliano non abbia fatto un grande match contro la Sampdoria, sbagliando non solo nelle azioni da gol per la Sampdoria ma anche in altre azioni del match.

Il giocatore Bremer è stato criticato dopo il pareggio fra Sampdoria e Juventus

Uno dei più criticati nel post match di Sampdoria - Juventus è stato Bremer. Il brasiliano dopo la buona prestazione contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato ha fatto diversi errori contro i liguri, uno su tutti quello dell'azione da gol per la squadra ligure, non concretizzata da Leris anche grazie all'ottima parata di Perin.

Tanti utenti hanno ironizzato sul brasiliano, uno ha scritto: 'Gli errori fatti da Bremer in 25 minuti di Sampdoria - Juventus de Ligt non li ha fatti in tre stagioni alla società bianconera'. Parole pesanti quelle riferite al brasiliano, che però è stato condizionato anche dal match deludente disputato da tutta la squadra bianconera.

Ha giocato meglio di Bremer il suo compagno di difesa Rugani, che ha commesso degli errori in impostazione ma ha contribuito ai zero gol subiti da Perin.

La prestazione della Juventus contro la Sampdoria

La Juventus come dicevamo ha disputato un primo tempo deludente contro la Sampdoria, nel secondo ha giocato meglio grazie anche alle sostituzioni. Ottime le prestazioni di Miretti e Kean, la punta ha servito l'assist per Kostic, che però non è riuscito a segnare nei minuti finali.

Il match contro i liguri ha evidenziato l'esigenza di migliorare l'impostazione di gioco per la Juventus, non è un caso che la società bianconera stia lavorando all'acquisto di Leandro Paredes del Paris Saint Germain, valutato circa 20 milioni di euro.