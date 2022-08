La Juventus, nelle ultime settimane di mercato, dovrà lavorare per completare la sua rosa. Al momento l'attenzione del club bianconero sarebbe concentrata sulla ricerca di uno o due attaccanti e di un centrocampista. Molto dipenderà anche dai tempi di recupero di Paul Pogba dall'infortunio. In caso di lungo stop del francese la Juve potrebbe cercare un doppio colpo in mediana. Per questo motivo non sarebbe del tutto tramontata la pista che porta a Sergej Milinkovic-Savic. Per il centrocampista serbo sarebbero stati riallacciati dei contatti con l'agente.

Mentre per quanto riguarda l'attacco la Juventus starebbe valutando l'ipotesi di prendere Dries Mertens. Il belga è svincolato e potrebbe essere utile come vice Vlahovic.

La Juventus studia le mosse di mercato

Le prossime settimane di mercato per la Juventus potrebbero preannunciarsi molto calde. Infatti, i bianconeri starebbero cercando uno o due attaccanti. In particolare nelle ultime ore la Juventus starebbe pensando di inserire nella sua rosa Dries Mertens. Il belga (attualmente libero a parametro zero) in bianconero, farebbe il vice di Vlahovic, perciò qualora dovesse arrivare la dirigenza juventina dovrebbe cercare anche un esterno d'attacco. Mentre se la scelta ricadesse su un profilo come Alvaro Morata a quel punto basterebbe un solo innesto visto che lo spagnolo potrebbe fare sia l'esterno che il centravanti.

Per quanto riguarda Mertens, la Juventus sarebbe pronta a offrirgli un contratto da 5 milioni annui. Occorre però attendere prima il summit tra Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juventus per capire quale sarà la scelta offensiva da compiere sul mercato. Mentre a centrocampo va monitorata la pista che porta a Milinkovic-Savic.

Infatti, in caso di lungo stop di Paul Pogba, i bianconeri potrebbero tentare l'assalto al centrocampista serbo, anche se la Lazio per cederlo vorrebbe circa 60 milioni.

Rugani sarebbe in uscita

Oltre alle entrate, la Juventus starebbe pensando anche ad alcune uscite. Infatti, i bianconeri vorrebbero cedere Daniele Rugani. Sul difensore toscano ci sarebbe l'Empoli che lo vorrebbe in prestito dopo la partenza di Viti.

Ma Rugani ha uno stipendio considerato piuttosto alto e questo può essere un ostacolo per le varie pretendenti. La Juventus, in caso di cessione del difensore toscano, potrebbe virare su Milenkovic. Il difensore della Fiorentina sarebbe valutato circa 15 milioni.