In queste settimane la Juventus sarebbe al lavoro per acquistare un giocatore da inserire nel reparto offensivo. In particolare, i bianconeri cercherebbero un calciatore capace di alternarsi con Federico Chiesa. Il numero 7 juventino rientrerà solo a metà settembre e, una volta a disposizione, non potrà giocare tutte le partite.

I nomi accostati alla Juventus sarebbero diversi, ma nelle ultime ore sarebbe tornato di moda il profilo di Giacomo Raspadori. Sull'attaccante classe 2000 ci sarebbe anche il Napoli. I bianconeri, però, potrebbero beffare gli azzurri, poiché sembra che si siano inseriti con decisione per arrivare alla punta del Sassuolo.

A dare conferma dell'interesse della Vecchia Signora per Raspadori è stato l'amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, che a Il Giornale ha dichiarato: "Per Giacomo ci sono gli occhi di Napoli e Juventus".

Non ci sarebbe molto tempo per Raspadori

La Juventus sarebbe dunque in piena corsa per Giacomo Raspadori. Il giocatore classe 2000 sarebbe seguito dal Napoli, ma l'affare non si sarebbe ancora concretizzato. Per questo motivo la società torinese sarebbe tornata alla carica.

I bianconeri cercano un attaccante da inserire in rosa e quello di Raspadori potrebbe essere il profilo ideale. I tempi per provare l'affondo, però, sarebbero stretti. Infatti l'ad del Sassuolo, Carnevali, ha rivelato: "La nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato".

Dunque, adesso resta da capire se davvero la Juventus cercherà di imbastire una trattativa per Raspadori e se tenterà di superare il Napoli. Potrebbe essere una strategia simile a quella che ha permesso al club piemontese di sorpassare l'Inter per l'acquisizione del cartellino di Bremer, ormai ex difensore del Torino.

Difficoltà per Morata

La Juventus starebbe comunque continuando a battere la pista Alvaro Morata. Tuttavia, l'Atletico Madrid non sembra intenzionato a fare sconti e avrebbe comunicato di aver chiuso il suo mercato. A questo punto le possibilità di rivedere lo spagnolo a Torino sembrano essere esigue.

La dirigenza bianconera si starebbe quindi guardano intorno e starebbe valutando altri calciatori.

Tra i candidati a indossare la casacca della Juventus ci sarebbero Depay, Martial, Werner, Mertens e infine Raspadori. Quest'ultimo potrebbe essere il profilo giusto poiché è giovane e per la compagine torinese sarebbe un investimento per il futuro.