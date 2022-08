La Juventus è al lavoro in questi giorni su diverse trattative di mercato. La società bianconera ha recentemente definito l'acquisto di Filip Kostic dall' Eintracht Francoforte, ma anche la cessione in prestito di Luca Pellegrini alla medesima società tedesca.

Attualmente l'unico terzino sinistro di ruolo è Alex Sandro, che fra l'altro nelle ultime stagioni non ha garantito un'estrema affidabilità nelle prestazioni. In alcune circostanze Allegri potrebbe anche schierare De Sciglio sulla fascia sinistra difensiva. Non è da scartare neppure la possibilità che Allegri adatti Filip Kostic nel ruolo, o che magari schieri la Juve con una difesa a tre, con il nuovo acquisto serbo che giocherebbe su tutta la fascia.

Le ultime indiscrezioni di mercato però parlano anche della possibilità di un acquisto di un terzino sinistro, soprattutto se si dovesse presentare una possibilità vantaggiosa dal punto di vista economico. D'altronde negli ultimi giorni di mercato le società che hanno bisogno di alleggerire la rosa potrebbero lasciar partire diversi giocatori: il caso del Chelsea, dove milita Emerson Palmieri che nella scorsa stagione è stato ceduto in prestito al Lione e che anche quest'anno potrebbe essere ceduto in prestito.

La Juventus valuterebbe il nazionale italiano soprattutto se la società inglese dovesse decidere di lasciar partire sempre in prestito. Su Emerson Palmieri ci sarebbe l'interesse anche della Lazio.

La Juventus potrebbe acquistare Emerson Palmieri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare un terzino sinistro in queste ultime settimane di Calciomercato estivo. La cessione in prestito di Luca Pellegrini e le prestazioni non ideali di Alex Sandro nelle ultime stagioni potrebbero indurre a puntare sull'arrivo di un giocatore per la fascia sinistra, anche se la Juventus difficilmente investirà somme importanti.

Per questo potrebbe valutare qualche possibilità vantaggiosa, ad esempio il Chelsea potrebbe lasciar partire Emerson Palmieri, che non sarebbe considerato un titolare da Tomas Tuchel. La società inglese oltre a Chilwell ha come terzino sinistro in rosa Cucurella, acquistato di recente dal Brighton per circa 65 milioni di euro.

Emerson Palmieri sarebbe quindi la terza scelta. La Juventus potrebbe tesserarlo in prestito con diritto di riscatto.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare centrocampo e settore avanzato. In attesa di definire diverse cessioni importanti, la società bianconera sarebbe trattando l'acquisto di Leandro Paredes, che arriverebbe in prestito con riscatto per circa 15 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il vice-Vlahovic il preferito sarebbe Memphis Depay. L'olandese dovrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e sottoscrivere un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione con la società bianconera.