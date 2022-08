La Juventus è stata una delle società più attive sul mercato in questo Calciomercato estivo. Non ci riferiamo solamente alla prima squadra ma anche al settore giovanile. Sono arrivati giocatori seguiti da diverse società italiane ed europee, su tutti Michele Besaggio del Genoa e Tommaso Mancini del Vicenza. A questi bisogna aggiungere anche Kenan Yildiz, che è stato ingaggiato a parametro zero dopo che era andato in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Il giocatore ha sottoscritto un'intesa contrattuale fino a giugno 2025. La punta turca è un classe 2005 ed è già un riferimento della Primavera bianconera di Paolo Montero.

Nato a Ratisbona in Germania, è attualmente parte integrante della nazionale under 17 turca. Secondo le ultime notizie che arrivano dai giornali sportivi tedeschi la nazionale della Germania starebbe valutando la possibilità di convocare Yildiz per la nazionale tedesca. In tal caso sarebbe uno dei più giovani ad aver esordito con la rappresentativa della Germania. Come già anticipato Yildiz è parte integrante della nazionale under 17 turca avendo disputato 10 match e segnato 3 gol. Il giovane ha già dimostrato nelle amichevoli estive tutte le sue qualità. Ha esordito nel match di campionato contro il Sassuolo fornendo una buona prestazione senza però contribuire alla realizzazione del gol.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dai giornali sportivi tedeschi la nazionale della Germania starebbe valutando la possibilità di convocare Kenan Yildiz già per i match di fine settembre. Una scelta che non sarebbe così sorprendente se consideriamo che non sarebbe la prima volta di una convocazione di un giocatore di giovane età.

Il giocatore della Primavera della Juventus è un classe 2005, ha già avuto modo di dimostrare tutte le sue qualità. La società bianconera è stata molto brava nell'ingaggiarlo a parametro zero nonostante fosse seguito da altre. Un investimento importante, di certo se dovesse confermare la sua crescita potrebbe ritornare utile già da questa stagione alla Juventus under 23, che ha ufficialmente cambiato nome.

Si chiamerà Juventus Next Gen. Nella seconda squadra bianconera non mancano altri talenti importanti, di questi due sono stati acquisti del recente calciomercato estivo. Parliamo del centrocampista ex Genoa Michele Besaggio e della punta ex Vicenza Tommaso Mancini.

La Juve oltre ad Yildiz e a Besaggio ha recentemente acquistato Tomaso Mancini. La punta ex Vicenza è un classe 2004 ed è uno dei giovani più interessanti del calcio italiano. E' stato pagato circa 2 milioni di euro considerando che era in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società veneta. A questi bisogna aggiungere altri 2 milioni di euro che sarebbero stati pagati per le commissioni al papà agente sportivo del giocatore.