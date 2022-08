La Juventus, in questi giorni, sta cercando di chiudere la trattativa per Memphis Depay. Infatti, i bianconeri, dopo l'infortunio di Angel Di Maria hanno bisogno di avere un nuovo giocatore da inserire in attacco. Della questione legata a Memphis Depay ne ha parlato Luca Momblano in una diretta su Juventibus: "Depay? La questione è imminente la Juve lo vuole per lunedì (22 agosto ndr) in campo. E si ci sono delle esitazioni del giocatore la Juve fa altro non andrà a perdere 5/6 giorni in questo momento delicato del mercato per Depay. E queste esitazioni non mi risultano quindi se c'è un asse forte Depay - Juve da quello che mi risulta credo che già nelle prossime 24 ore si possa sbloccate il tutto perché poi l'entourage di Depay adesso è tutto a Barcelona per chiudere le pratiche.

Il problema non è la carta de libertad è che ci sono delle questioni economiche in avanzo che loro intendono sistemare. Intendono avere in mano le carte economiche non solo le carte del tesseramento. La Juve non mette un euro sull'operazione Depay, almeno: la linea attuale è non mettere un euro. Ma Depay faccia in fretta".

Si aspetta la fumata bianca per Depay

In queste ore, la Juventus starebbe lavorando intensamente per chiudere l'operazione legata a Memphis Depay. Di questa trattativa ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Luca Momblano: "Accelerata su Depay dovuta a Di Maria? Si certo. Detto questo non è che la Juventus fosse serena e avesse detto: "Memphis tranquillo tanto agosto è lungo".

Comunque in questo momento l'infortunio di Di Maria ha fatto scattare una molla nel rapporto Juve - Depay per cui non dico che gli appuntamenti con il Barcellona siano stati anticipati ma sono stati messi in agenda nella giornata di oggi 17 agosto o domani 18 agosto. Io mi aspetto succeda qualcosa se no la Juve è obbligata ad andare altrove".

Dunque, la Juventus avrebbe premura di chiudere in fretta per Depay visto che la gara contro la Sampdoria si sta avvicinando.

Juventus a riposo

Mentre la dirigenza della Juventus, come ha rivelato Luca Momblano, è al lavoro per definire la questione legata a Memphis Depay, la squadra sta godendo di un giorno di riposo. Infatti, il 17 agosto i cancelli della Continassa sono rimasti chiusi.

La Juventus riprenderà la preparazione nella mattinata del 18 agosto. Dunque, solo da giovedì Massimiliano Allegri inzierá a pensare alla formazione da contrapporre alla Sampdoria. Per la sfida contro i blucerchiati il tecnico della Juventus ritorcerà Adrien Rabiot e Moise Kean. Ma la sensazione è che in attacco, per sostituire Di Maria, l'allenatore si affiderà a Kostic che dovrebbe giocare con Vlahovic e Cuadrado.