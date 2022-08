La Juventus è attesa da un fine agosto molto interessante fra calcio giocato e mercato. La vittoria contro il Sassuolo è stato utile non solo per i 3 punti ma anche perché ha dato convinzione ad una squadra che però ha bisogno di altri acquisti. Si è notato come manchi un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte oltre che un'alternativa valida nel settore avanzato. A tal riguardo si lavora a due nomi in particolare, Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Memphis Depay, del Barcellona. L'olandese a breve potrebbe rescindere il contratto con la società spagnola e trasferirsi a parametro zero in quella bianconera.

A proposito di centrocampo la Juventus starebbe valutando anche delle alternative importanti.

Si parla di Jorginho, che difficilmente lascerà il Chelsea. Nelle ultime ore diversi giornali sportivi confermano anche l'interesse della società bianconera per Sasa Lukic, centrocampista del Torino che ha chiesto e ottenuto dal tecnico Juric di escluderlo dal match contro il Monza. Il motivo è perché il presidente Cairo non avrebbe mantenuto le promesse, anche se le ultime notizie che arrivano da Torino confermano come ci sia stato un confronto fra il giocatore, il mister e la società con il serbo che potrebbe prolungare il suo contratto.

Piace Lukic come rinforzo per il centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe osservando la situazione di Sasa Lukic, in scadenza di contratto con il Torino a giugno 2024 e che ha una valutazione di mercato di circa 12 milioni di euro.

il giocatore ha chiesto e ottenuto l'esclusione nel match contro il Monza, vinto dal Torino per 2 a 1, per le presunte promesse non mantenute dal presidente Cairo. Arrivano però recenti le notizie da Torino che confermano come la situazione sembra essere migliorata, con il giocatore che si sarebbe confrontato con Juric e società e potrebbe prolungare il contratto con la società piemontese.

Di certo Lukic ha uno sponsor importante alla Juventus, Bremer, che ha giocato diverse stagioni con il centrocampista serbo. Attualmente però rimane solo l'interesse per Lukic ed è difficile che possa concretizzarsi una vera e propria trattativa di mercato.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire un rinforzo importante per il settore avanzato.

Già in questi giorni potrebbe arrivare il vice Vlahovic, un giocatore che può essere l'alternativa ma anche il supporto al titolare bianconero. Parliamo di Depay, che potrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2024 a circa 5 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda la difesa non è da scartare la possibilità di un arrivo nel ruolo di centrale difensivo.