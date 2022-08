La Juventus ha definito due importanti trattative di mercato di recente. La prima è stata l'acquisto di Filip Kostic, l'oramai ex Eintracht Francoforte arriverà per circa 17 milioni di euro compresi i bonus: dovrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale a circa 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025. Un rinforzo importante quello del centrocampista, che può giocare in diversi ruoli garantendo diverse idee di gioco ad Allegri. Per un giocatore acquistato, un altro ha lasciato la società bianconera. Si tratta di Luca Pellegrini, ceduto in prestito proprio all'ex squadra di Kostic.

Il 23enne avrà la possibilità di raccogliere più minutaggio in un campionato impegnativo come quello tedesco. La Juventus si ritrova, quindi, senza un terzino sinistro ma con un giocatore che può fare tutta la fascia, che ha giocato come esterno alto ma che nella scorsa stagione è stato schierato quinto nel 3-5-2. Proprio per questo, secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus non dovrebbe acquistare un altro terzino sinistro. Questo potrebbe significare anche una Juventus che si affiderà in diversi match alla difesa a tre, con Kostic a sinistra e Cuadrado a destra a coprire tutta la fascia. Non è da scartare quindi la possibilità arrivi un centrale difensivo di sinistra ideale per un'eventuale difesa a tre.

Luca Pellegrini si è trasferito in prestito all'Eintracht Francoforte

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus non acquisterà un altro terzino sinistro nonostante la cessione in prestito di Luca Pellegrini. Allegri potrebbe affidarsi ad una difesa a tre o eventualmente utilizzare, come alternativa ad Alex Sandro, il terzino De Sciglio, che può giocare su entrambe le fasce difensive.

Come è noto, Pellegrini si è trasferito in prestito all'Eintracht Francoforte dove avrà la possibilità di raccogliere più minutaggio rispetto a quello che gli avrebbe garantito Allegri in questa stagione. Per quanto riguarda, Kostic può giocare centrocampista di fascia sinistra in un 3-5-2, o di un 4-4-2 o eventualmente come esterno di fascia del 4-3-3.

Non è da scartare la possibilità arrivi un altro centrale mancino che si adatti sulla sinistra considerando che tutti i difensori attualmente a disposizione di Allegri sono di piede destro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per acquistare almeno un centrocampista, oltre ad un vice Vlahovic. Potrebbe arrivare Leandro Paredes del Paris Saint Germain, valutato circa 20 milioni di euro. La società bianconera potrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda il ruolo di punta, invece, si valuta Memphis Depay, soprattutto se dovesse rescindere il contratto con il Barcellona.