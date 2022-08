La Juventus è al lavoro per definire diverse trattative di mercato fra cessioni ed acquisti. La società bianconera sarebbe pronta ad alleggerire la rosa bianconera dando la possibilità ad altri giocatori di arrivare a Torino per incrementare il livello qualitativo soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Nel match contro la Sampdoria si è notata proprio la mancanza di impostazione di gioco con Locatelli adattato nel ruolo davanti alla difesa nonostante il giocatore classe 1998 sia una mezzala d'inserimento. Per questo la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Leandro Paredes del Paris Saint Germain, ma come dicevamo ci sarà da alleggerire il settore con diverse cessioni.

Si è parlato delle partenze di Arthur Melo e Adrien Rabiot, a questi potrebbe aggiungersi anche Nicolò Fagioli, il centrocampista classe 2001 non ha raccolto minutaggio contro il Sassuolo e la Sampdoria, nonostante Allegri abbia schierato sia Rovella e Miretti nel secondo tempo di entrambi i match. Questo potrebbe agevolare la cessione in prestito di Fagioli, che ha recentemente prolungato il suo contratto con la società bianconera fino a giugno 2026. Potrebbe ritornare alla Cremonese, società in cui ha giocato la scorsa stagione contribuendo alla promozione della società lombarda in Serie A. Nelle ultime ore si parla anche del possibile arrivo del classe 2001 alla Sampdoria.

Fagioli potrebbe trasferirsi in prestito alla Cremonese o alla Sampdoria

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere in prestito Nicolò Fagioli per dargli la possibilità di maturare esperienza professionale in Serie A. Nella società bianconera non avrebbe la possibilità di giocare diversi match, per questo la società bianconera starebbe valutando un prestito.

Ci sarebbero almeno due interessate al giocatore, la Cremonese e la Sampdoria. Di queste il giocatore potrebbe preferire quella lombarda, considerando che ci ha già giocato nella scorsa stagione dando un contributo importante alla promozione in Serie A. Fagioli ha recentemente prolungato la sua intesa contrattuale con la Juventus fino a giugno 2026, segnale evidente di come abbia la fiducia della società bianconera.

È importante per il giocatore maturare esperienza professionale da titolare, ma anche per la Juve alleggerire la rosa così da rinforzarsi ulteriormente sul mercato. A tal riguardo per il centrocampo potrebbe arrivare Leandro Paredes.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Leandro Paredes. L'argentino potrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro. Per il settore avanzato sono due i nomi che piacciono, Milik e Memphis Depay. L'olandese potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e sottoscrivere una nuova intesa con la società bianconera.