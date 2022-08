La Juventus nei giorni in cui sono arrivati a Torino Angel Di Maria e Paul Pogba ha annunciato un altro rinforzi importante, non per la prima squadra ma per il settore giovanile. Parliamo evidentemente di Kenan Yildiz, punta classe 2005 che era andato in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Ha sorpreso anche il modo in cui è stato presentato sui social, con un video interessante. Segnale evidente di un giovane dalle qualità tecniche evidenti ma anche già riferimento commerciale. Non a caso che a 17 anni ha come sponsor tecnico l'Adidas, lo stesso della Juventus.

Il classe 2005 sta dimostrando però tutte le sue qualità nella Juventus Primavera a tal punto che potrebbe fare il salto nell'under 23 se dovesse confermarsi in queste settimane. Di certo i 3 gol realizzati contro i pari età del Valencia in un'amichevole internazionale confermano come sia molto cresciuto per l'età che ha. Ovviamente il video dei 3 gol ha fatto il giro dei social, ricevendo tanti attestati di stima da parte soprattutto dei tifosi bianconeri. Un utente su Twitter ha scritto: 'E' il giocatore più forte del pianeta'. Un'evidente iperbole che però conferma come sia già molto amato dai sostenitori bianconeri. Un altro utente ha scritto: 'Questo giocatore fra qualche mese sarà parte della rosa di Massimiliano Allegri'.

Nella Juventus Primavera di Paolo Montero sta brillando il talento di Kenan Yildiz. La punta nata in Germania e di nazionalità turca ha dimostrato in queste prime settimane di Juventus di essere uno dei giovani più interessanti che attualmente è in Italia.

Qualità, tecnica e gol dimostrati nel match amichevole contro i pari età del Valencia ed in cui ha segnato tre gol. Il classe 2005 potrebbe essere promosso anche nell'under 23, in un campionato più impegnativo che è la Serie C. I tifosi bianconeri sono evidentemente felici dell'arrivo di Yildiz, lo dimostrano i commenti di diversi utenti.

Uno su tutti ha sottolineato come a breve potrebbe essere integrato nella rosa della prima squadra. Kenan Yildiz potrebbe ripercorrere i passi di Fabio Miretti, che in poco tempo è passato dalla Primavera, all'under 23 fino ad arrivare alla prima squadra. Proprio nella scorsa stagione ha giocato nella parte finale del campionato.

Kenan Yildiz è nazionale turco under 17

Ingaggiato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, Kenan Yildiz è un classe 2005 nato in Germania ma che ha scelto le nazionali giovanili della Turchia. Con l'under 17 ha disputato fino ad adesso 10 match segnando 3 gol. Ha una fisicità importante ma preferisce giocare come trequartista. Può giocare in una posizione centrale ma anche su entrambe le fasce. Un talento evidente che potrebbe diventare molto importante in futuro anche per Allegri.