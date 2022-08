La Juventus è attesa da una settimana importante per il Calciomercato. Nella conferenza stampa di presentazione del match della seconda giornata di campionato Sampdoria-Juventus Allegri ha sottolineato che negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto. Di certo è necessario alleggerire la rosa prima di acquistare anche se l'arrivo di una punta potrebbe concretizzarsi senza cessioni. Si lavora su diversi giocatori, il preferito sarebbe Memphis Depay, che a breve potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona. Ci sarebbe da trovare però un'intesa economica con il giocatore.

Per quanto riguarda il centrocampo la mancata partenza di Adrien Rabiot ha rallentato l'arrivo di un rinforzo nel settore, che potrebbe essere Leandro Paredes. L'argentino è il preferito di Massimiliano Allegri, che vuole un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Il suo arrivo però dipende anche dalle cessioni, a tal riguardo si lavora alle partenze di Arthur Melo e Adrien Rabiot. Il brasiliano potrebbe lasciare in prestito la società bianconera, per il francese dopo la mancata cessione al Manchester United si valuterebbe anche una rescissione contrattuale con indennizzo a favore del centrocampista. In questo modo la Juventus avrebbe la possibilità di definire l'acquisto di Paredes.

Il giocatore Rabiot potrebbe rescindere il contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la rescissione contrattuale per Adrien Rabiot. La mancata cessione del francese al Manchester United, con il centrocampista che non ha trovato l'intesa economica con il Manchester United, ha rallentato le trattative di mercato della Juventus a centrocampo.

Sarà importante una cessione a centrocampo per poi definire l'acquisto di Leandro Paredes, che è il preferito di Allegri per migliorare l'impostazione di gioco e la verticalizzazione verso le punte. Il francese potrebbe rescindere il contratto con il ricevimento di indennizzo simile a quello ottenuto da Aaron Ramsey. che come è noto si è trasferito al Nizza.

Il gallese ha ricevuto circa 3 milioni di euro, più o meno la somma che potrebbe garantire la società bianconera al francese.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora all'acquisto di un centrocampista e di una punta. Potrebbe esserci però anche un rinforzo a sorpresa. Le ultime dichiarazioni di Mourinho (mi piacerebbe che Zaniolo rimanesse) hanno suscitato molto clamore mediatico, con tanti giornali sportivi che hanno parlato della possibilità di una partenza del giocatore. Come è noto piace alla società bianconera, che potrebbe valutare un suo acquisto in prestito con riscatto in diverse stagioni.