La Juventus è al lavoro in questi giorni per alleggerire una rosa che vanta diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Su tutti spiccano i nomi di Arthur Melo e Adrien Rabiot, potrebbe partire anche in prestito Niccolò Rovella, che piace a diverse società di Serie A. A questi potrebbe aggiungersi anche Daniele Rugani, il centrale toscano dopo diverse stagioni in bianconero (e nella stagione 2020-2021 in prestito prima al Rennes e poi al Cagliari) potrebbe lasciare a titolo definitivo la società bianconera. Si era parlato di un trasferimento al Galatasaray, con la società turca che avrebbe investito circa 10 milioni di euro per il suo cartellino oltre a pagare i 3,5 milioni di euro netti a stagione dell'ingaggio.

il giocatore però avrebbe deciso di rimanere nel campionato italiano, ci sarebbero due società interessate: la sampdoria e il Verona. In questo momento sarebbe in vantaggio la società ligure, che però prima dovrà cedere il difensore Murillo. Difficile però che la Sampdoria possa pagare tutto l'ingaggio del giocatore, per questo come nel caso di Arthur Melo con il Valencia la società bianconera dovrà contribuire la pagamento dello stipendio del giocatore.

Il giocatore Rugani potrebbe trasferirsi alla Sampdoria

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Daniele Rugani alla Sampdoria. Il giocatore preferirebbe rimanere nel campionato italiano nonostante il Galatasaray sarebbe stato pronto ad offrire una somma importante per il suo cartellino, circa 10 milioni di euro, e a pagare l'ingaggio da circa 3,5 milioni di euro a stagione.

Oltre alla Sampdoria ci sarebbe l'interesse anche del Verona ma attualmente sarebbe in vantaggio la società ligure. La Juventus dovrebbe contribuire a pagare l'ingaggio del centrale. Con la partenza di Rugani la Juventus andrà ad acquistare un altro centrale. Si parla molto di Nikola Milenkovic della Fiorentina, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società toscana e valutato circa 20 milioni di euro.

Non è da scartare però la possibilità arrivi un centrale di piede sinistro che possa adattarsi eventualmente anche quando Allegri deciderà di schierare la Juve con il 3-5-2.

Il mercato della Juventus

La Juventus deve però rinforzare anche centrocampo e settore avanzato. A tal riguardo si lavora per Leandro Paredes, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Paris Saint Germain e che potrebbe arrivare in prestito con riscatto a circa 15 milioni di euro.

Dovrà però prima prolungare il contratto, si lavora anche per il settore avanzato. Sarebbe vicino Filip Kostic come punta di fascia, potrebbe arrivare anche Alvaro Morata, con la società bianconera che vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro.