Lunedì 15 agosto alle ore 20:45 ci sarà Juventus-Sassuolo, valevole per la giornata inaugurale della Serie A 22/23.

Dopo l'addio di Chiellini a parametro zero, degli svincolati Bernardeschi e Dybala nonché di de Ligt ceduto al Bayern Monaco, la Juventus si è cautelata con gli acquisti di Bremer dal Torino e i parametri zero di lusso Pogba dal Manchester United e Di Maria dal Psg.

I neroverdi, invece, hanno ceduto Scamacca al West Ham provando a rimpiazzarlo col 21enne Alvarez arrivato dal Penarol e, inoltre, hanno impreziosito la rosa con gli acquisti del trequartista Thorstvedt dal Genk e del difensore Henrique dal Gremio.

Statistiche: gli ultimi tre match tra bianconeri e neroverdi, disputati tra Coppa Italia e Serie A, si sono conclusi col medesimo risultato di 2-1, con due vittorie per la Juventus e un bottino pieno per il Sassuolo.

Juventus, Fagioli possibile titolare dal 1'

Mister Allegri e la sua Juventus, dopo la poco entusiasmante scorsa annata, saranno più che mai intenzionati a tornare a lottare per la conquista dello Scudetto. Per partire col piede giusto, l'allenatore toscano potrebbe optare per il 4-3-3, con Perin che potrebbe sostituire l'acciaccato Szczesny tra i pali. La difesa a quattro avrà buone possibilità di essere formata, almeno inizialmente, dalla coppia Bremer-Bonucci in mezzo, con Danilo che vestirà i panni del terzino destro e Alex Sandro che si posizionerà sul versante sinistro.

Considerando le pesanti assenze a centrocampo, Pogba in primis, gli interpreti del reparto dovrebbero essere Fagioli, Zakaria e Locatelli. Sembrano, infine, esserci pochi dubbi sui titolari del tridente della Vecchia Signora, i quali (salvo innesti di mercato last minute) saranno Vlahovic al centro con ai lati Di Maria e Cuadrado.

Oltre agli squalificati Kean e Rabiot, l'allenatore bianconero non potrà contare sulle prestazioni di Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, Pogba, Szczesny e Akè.

Sassuolo, out Traorè e Maxime Lopez

Alessio Dionisi e il suo Sassuolo potrebbero affrontare la squadra piemontese puntando sullo speculare 4-3-3, col capitano Consigli come estremo difensore.

Toljan dovrebbe piazzarsi a destra del quartetto arretrato, mentre sul fronte opposto ci sarà Kyriakopoulos e al centro del reparto giocheranno Erlic e Ferrari. La cerniera di centrocampo avrà ottime chance di avere come interpreti iniziali Frattesi, Henrique e Thorstvedt. In attacco dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per Berardi, Raspadori e Alvarez. Non saranno dell'incontro Traorè per infortunio e Maxime Lopez per squalifica.

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo:

Juventus (4-3-3): Perin, Alex Sandro, Bremer, Bonucci, Danilo, Fagioli, Zakaria, Locatelli, Di Maria, Vlahovic, Cuadrado. Allenatore: Allegri.

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Henrique, Thorstvedt, Alvarez, Raspadori, Berardi. Allenatore: Dionisi.