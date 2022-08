La Juventus ha ottenuto una vittoria importante nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo: 3 a 0 dei bianconeri contro gli emiliani, merito di Di Maria ma anche di un atteggiamento di squadra molto importante che è stato importante per la vittoria. C'è però molto lavora da fare per Allegri per migliorare il gioco bianconero, la società bianconera potrebbe aiutare il tecnico con acquisti importanti. A tal riguardo sono vicini gli arrivi di Leandro Paredes del Paris Saint Germain e di Memphis Depay, che potrebbe rescindere con il Barcellona per poi trasferirsi a Torino.

Potrebbero aggiungersi altri rinforzi importanti, soprattutto se si dovessero concretizzare delle cessioni. A tal riguardo le ultime notizie di mercato confermano come la Juventus stia lavorando alla partenza di Daniele Rugani. Il centrale toscano è in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società bianconera, ma ha un ingaggio importante da circa 3 milioni di euro a stagione. Su di lui ci sarebbe l'interesse di diverse società di Serie A, fra queste del Verona. Se si dovesse concretizzare la sua partenza la Juventus potrebbe acquistare un altro difensore centrale, probabile di piede sinistro in quanto attualmente non ce ne sono in rosa. Si parla del possibile arrivo di Francesco Acerbi, che potrebbe garantire la possibilità ad Allegri di giocare anche con la difesa a tre.

Se parte Rugani potrebbe arrivare Acerbi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus in caso di partenza di Daniele Rugani potrebbe acquistare Francesco Acerbi. Il centrale della Lazio sarebbe considerato cedibile e con un'offerta da circa 7 milioni di euro potrebbe trasferirsi a Torino. Con il suo eventuale arrivo Allegri potrebbe giocare con la difesa a tre, con Acebi che è di piede sinistro e potrebbe essere schierato a fianco di Bonucci e Bremer.

Un acquisto di esperienza e qualità che darebbe un'alternativa importante. Acerbi può giocare anche in una difesa a quattro, come dimostrato nella nazionale italiana ma anche nella Lazio. Si andrebbe ad aggiungere nell'eventualità a Bonucci, Bremer e Gatti, oltre al fatto che anche Danilo può essere adattato da difensore centrale.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe regalarsi un altro rinforzo importante oltre a Paredes.e Depay. Arrivano indiscrezioni di mercato dalla Spagna che confermano come la Roma potrebbe acquistare Marco Asensio del Real Madrid. Un eventuale arrivo nella società romana che potrebbe agevolare la cessione di Niccolò Zaniolo alla società bianconera. Sarebbe un investimento importante considerando che la Roma potrebbe lasciarlo partire per circa 47 milioni di euro.