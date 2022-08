La Juventus, in questi giorni, si sta preparando in vista della gara contro il Sassuolo. Per questa sfida Massimiliano Allegri avrà un po' di emergenza vista le assenze di Paul Pogba, Wojciech Szczesny, Federico Chiesa, Kaio Jorge, Adrien Rabiot e Moise Kean. Questi ultimi due saranno squalificati.

Le buone notizie, però, arrivano da Juan Cuadrado e Weston McKennie. Il colombiano si è ripreso dopo la gastroenterite e sarà regolarmente a disposizione. Ma la sorpresa positiva Allegri la sta avendo da McKennie. L'americano si è fatto male alla spalla qualche settimana fa e la prognosi era di tre settimane di stop.

Ma per Massimiliano Allegri è arrivata una buona notizia, infatti, lo statunitense, ieri 10 agosto, è allenato in gruppo. Ma oggi 11 agosto, c' è stato un ulteriore aggiornamento sul numero 14 juventino visto che ha giocato anche la partitella finale. Perciò McKennie potrebbe essere già convocato per la gara contro il Sassuolo.

Buone notizie per Allegri

Massimiliano Allegri per la gara contro il Sassuolo, oltre a Juan Cuadrado, potrebbe recuperare anche Weston McKennie. L'americano sta decisamente meglio dopo l'infortunio alla spalla. McKennie, contro il Sassuolo, potrebbe essere convocato e potrebbe essere in panchina. Questo consentirebbe a Massimiliano Allegri di avere una soluzione in più da utilizzare a gara in corso.

Fra i giocatori a disposizione ci sarà il neo-acquisto anche Filip Kostic. Adesso resta da capire se il serbo sarà titolare contro il Sassuolo oppure no. Da domani 12 agosto, Kostic inizierà ad allenarsi con la Juventus e mister Allegri potrà capire il da farsi. La sensazione è che il serbo possa essere già titolare, vista l'assenza di tanti giocatori offensivi.

Allegri ha in testa due ipotesi di formazione

La Juventus, nella giornata di domani 12 agosto, sarà in campo alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino. I bianconeri faranno alcune prove tattiche anche perché l'esordio in campionato si avvicina. La Juventus, contro il Sassuolo, potrebbe giocare con il 4-3-3 o con il 3-5-2.

Molto dipenderà da Filip Kostic. Infatti, se il serbo potrà già essere impiegato dal primo minuto Massimiliano Allegri lo schiererà in un tridente con Dusan Vlahovic e Angel Di Maria. I dubbi più grandi, però, restano a centrocampo dove resta da capire chi giocherà al posto di Paul Pogba. Le ipotesi sono diverse, il tecnico livornese potrebbe schierare Locatelli e Zakaria con uno fra Fagioli e Miretti. Ma non è da escludere che possa trovare spazio anche Rovella, a quel punto il numero 27 giocherebbe come mezzala.