Uno dei trasferimenti più chiacchierati di questo Calciomercato estivo è stato sicuramente quello che ha portato Matthijs de Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco. In tanti hanno espresso dubbi sulla decisione del giocatore di accettare l'offerta della società tedesca anche in considerazione del fatto che c'erano società inglesi interessate al giocatore come il Chelsea. Hanno suscitato molto clamore mediatico anche le interviste con protagonista de Ligt post ufficializzazione del suo trasferimento al Bayern Monaco. Il difensore ha lanciato frecciatine indirette alla Juventus e al tecnico Allegri, anche se recentemente il giocatore ha sottolineato che il suo intento non era quello di criticare nessuno ma solo sottolineare il fatto che la Juventus non può giocare per il quarto posto come è stato nelle ultime due stagioni.

ù

A parlare del trasferimento di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco è stato di recente anche Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool ha sottolineato come la scelta del giocatore di accettare l'offerta della società tedesca potrebbe essere quella giusta, soprattutto in considerazione del fatto che si è trasferito in una abituata a vincere e che ha sempre aiutato i giocatori a crescere e a migliorare. Secondo Klopp de Ligt ha una probabilità maggiore di vincere e migliorare nel Bayern Monaco che non se fosse rimasto alla Juventus.

Il tecnico Klopp ha parlato del trasferimento di de Ligt al Bayern Monaco

'Non bisogna sottovalutare l'attrattiva del Bayern. Lì la probabilità di vincere e crescere è relativamente alta, maggiore ad esempio rispetto alla Juventus in Italia'.

Queste le dichiarazioni di Jurgen Klopp in riferimento al trasferimento di Matthijs de Ligt dal Bayern Monaco alla Juventus. Una scelta che tanti addetti ai lavori hanno criticato soprattutto perché non c'è molta differenza fra calcio tedesco ed italiano. D'altronde si era parlato di un interesse del Chelsea per il giocatore, che però ha deciso di accettare l'offerta del Bayern Monaco.

Il tecnico del Liverpool ha aggiunto: 'Il Bayern Monaco è una società di livello mondiale, economicamente solido ed anche perché una di quelle di maggior successo nel mondo'. Parole importanti quelle di Klopp riguardanti il Bayern Monaco, che cercherà di migliorarsi in Champions League dopo che la scorsa stagione è stata eliminata nei quarti di finale della massima competizione europea dal Villareal.

Gli spagnoli negli ottavi di finale avevano sconfitto la Juventus.

Il trasferimento di de Ligt al Bayern Monaco

La Juventus ha ceduto de Ligt al Bayern Monaco per circa 78 milioni di euro compresi i bonus. La società bianconera come sostituto ha acquistato Bremer dal Torino per circa 49 milioni di euro. Un investimento importante quello sul brasiliano che però sta ripagando molto bene, il brasiliano è stato uno dei migliori in campo contro il Sassuolo nel match della prima giornata di campionato.