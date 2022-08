L'Inter starebbe osservando i nomi di Jean-Clair Todibo e Manuel Akanji per la difesa, nel caso in cui vendesse Milan Skriniar al Psg. La Juventus, invece, avrebbe offerto al Nizza il profilo di Moise Kean, attaccante ritenuto ai margini del progetto bianconero.

Calciomercato Juventus, Moise Kean sarebbe stato offerto dai bianconeri al Nizza

La Juventus e Moise Kean vivrebbero un momento delicato del loro rapporto professionale. Il calciatore, non convocato per motivi disciplinari nell'amichevole giocata domenica pomeriggio dai bianconeri contro l'Atletico Madrid, apparirebbe ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri e, di conseguenza, Cherubini lo starebbe proponendo a diversi club sparsi in Europa.

Secondo il portale transalpino Foot Mercato, la Vecchia Signora avrebbe dunque offerto il profilo del giovane attaccante italiano in Francia e, nello specifico, al Nizza. La compagine guidata da Lucien Favre, una volta ascoltata la richiesta economica fatta dalla Juventus da circa 25 milioni di euro, si sarebbe quindi detta non interessata all'attaccante. Kean, potrebbe dunque restare alla Continassa e, qualora la formazione bianconera riuscisse a centrare determinati obiettivi sportivi pattuiti con l'Everton, dovrebbe versare nelle casse dello stesso club inglese la somma ulteriore di 28 milioni di euro per il riscatto definitivo del centravanti classe 2000.

Calciomercato Inter, per la difesa spunta il nome di Todibo del Nizza

In casa Inter, sarebbero ore di attesa per quello che concerne il futuro di Milan Skriniar. Il centrale difensivo slovacco piacerebbe al Psg che potrebbe presentarsi alla Pinetina da un giorno all'altro con un'offerta irrinunciabile per le casse della società lombarda.

Qualora, dunque, il classe '95 dovesse partite alla volta di Parigi, Marotta avrebbe già attenzionato delle alternative, come ad esempio Jean-Clair Todibo. Lo stopper francese classe '99, dopo una breve parentesi non felice con la maglia del Barcellona, si è rilanciato con la casacca del Nizza, che lo ha riscattato definitivamente dai catalani lo scorso luglio per 8,5 milioni di euro.

Ad ora, e soprattutto in seguito ad una buona annata in patria, il valore del giovane difensore transalpino si sarebbe quasi triplicato, con lo stesso Nizza che lo valuterebbe circa 20 milioni di euro. Oltre a Todibo, l'Inter avrebbe chiesto informazioni anche per Manuel Akanji, centrale svizzero classe '95 in forza al Borussia Dortmund. Il giocatore elvetico, nonostante abbia il contratto in scadenza nel prossimo 2023, non verrebbe fatto partire della società tedesca per meno di 30 milioni di euro.