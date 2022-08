La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa in questi ultimi giorni di Calciomercato estivo. A pochi giorni dalla fine della sessione estiva ci sono diversi ruoli che hanno bisogno di qualità, in particolar modo nel settore avanzato. Le ultime notizie di mercato confermano l'imminente arrivo a Torino di Arkadiusz Milik dell'Olympique Marsiglia, che già nelle prossime ore dovrebbe effettuare le visite mediche.

Nelle scorse settimane la Juventus ha valutato altri giocatori per il settore avanzato. Fra essi ci sarebbe stato anche Edinson Cavani, l'uruguaiano è attualmente senza squadra, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Manchester United.

La Juventus avrebbe trovato a valutare il suo ingaggio, ma secondo alcune indiscrezioni il giocatore non avrebbe accettato l'offerta perché preferirebbe giocare nel campionato spagnolo. A tal riguardo si parla di un possibile trasferimento del giocatore uruguaiano al Valencia, che starebbe intanto cedendo la punta Maxi Gomez al Fenerbahce, liberando così una casella in attacco.

Cavani potrebbe trasferirsi nel campionato spagnolo

Secondo alcune recenti indiscrezioni la Juventus avrebbe valutato l'ingaggio di Edinson Cavani in questo calciomercato estivo. L'uruguaiano è andato in scadenza di contratto con il Manchester United il 30 giugno e attualmente è libero a parametro zero. Il giocatore però sarebbe pronto a trasferirsi nel campionato spagnolo, in particolare il Valencia di mister Gennaro Gattuso sarebbe interessato al suo ingaggio.

Comunque sia, Cavani difficilmente avrebbe accettato l'offerta contrattuale della Juventus, anche in considerazione della sua passata esperienza professionale al Napoli. In diverse interviste il giocatore aveva infatti sottolineato che non avrebbe potuto accettare un'eventuale offerta della Juve proprio per il legame con la tifoseria azzurra campana.

Il mercato della Juventus: si continua a pensare a Paredes

Nei prossimi giorni, dal Paris Saint Germain potrebbe arrivare un altro rinforzo importante per la società bianconera, ossia Leandro Paredes, centrocampista argentino che piace molto ad Allegri. Il giocatore potrebbe trasferirsi a Torino in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro. Prima del suo arrivo, però, la Juventus dovrebbe effettuare almeno una cessione a centrocampo fra i giocatori già presenti in rosa.