La Juventus è da sempre attenta al mercato dei giovani, soprattutto dopo il lancio dell'under 23. La seconda squadra bianconera rappresenta un progetto sportivo molto importante che ha permesso alla società di valorizzare diversi giovani cresciuti nel settore giovanile. Basti pensare ai vari Soulé, Fagioli, De Winter e Miretti, tutti giocatori che hanno fatto esperienza nel campionato di Serie C e che già adesso giocano in Serie A, alcuni attualmente parte integrante della rosa bianconera (Soulé, Fagioli e Miretti), e altri in prestito (De Winter all'Empoli).

L'under 23 bianconera però si sta rivelando utile anche per i giovani acquistati da altre società che hanno bisogno di crescere. E' il caso ad esempio di Compagnon o di Illing Junior, nella seconda squadra bianconera dalla stagione 2022-2023 potrebbero giovare anche due nuovi acquisti della società bianconera. Parliamo di Tommaso Mancini, recentemente acquistato dal Vicenza per circa 4 milioni di euro fra cartellino e prezzo di commissioni per l'agente sportivo, e di Michele Besaggio, centrocampista del Genoa di vent'anni che arriverà a Torino in prestito con diritto di riscatto. Sia Mancini che Besaggio sono considerati due dei giovani più interessanti del calcio italiano. A proposito di Besaggio, anche lui come Mancini è cresciuto nel Vicenza prima di trasferirsi al Genoa.

Può giocare centrocampista ma anche trequartista centrale.

Il giocatore Besaggio dovrebbe trasferirsi nella Juventus under 23

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe definito l'acquisto di Michele Besaggio. Il centrocampista del Genoa dovrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto.

Un investimento molto importante quello per il centrocampista, che garantirà qualità al settore della Juventus under 23. Un giovane che si andrà ad aggiungere ad un altro interessante arrivato dal Vicenza, parliamo di Tommaso Mancini. Entrambi sono cresciuti nel settore giovanile del Vicenza, Besaggio dal 2018 è diventato parte integrante del settore giovanile del Genoa fino alla recente cessione in prestito con diritto di riscatto alla Juventus.

Manca l'annuncio ma la trattativa di mercato sembra essere già definita.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire gli acquisti per la prima squadra. In questi giorni potrebbero arrivare sia il centrocampista gradito da Allegri che la punta. I preferiti sarebbe Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Memphis Depay, che potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e sottoscrivere un'intesa con la società bianconera. Potrebbe arrivare anche Niccolò Zaniolo, soprattutto se la Roma lo lasciasse partire in prestito con riscatto in diverse stagioni.