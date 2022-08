La Juventus è sempre attenta alle possibilità che offre il mercato. Basti vedere gli ingaggi di giocatori come Paul Pogba e Angel Di Maria, che hanno incrementato il livello qualitativo della rosa bianconera. Non ci saranno altri acquisti a parametro zero in questo Calciomercato estivo, ma non è da scartare la possibilità che la società bianconera possa attingere a tale mercato nel 2023. Ci sono diversi giocatori che potrebbero interessare alla società bianconera. Fra questi, Marco Asensio, centrocampista spagnolo del Real Madrid, considerato una riserva dal tecnico della società spagnola Carlo Ancelotti.

Il Real avrebbe provato a cederlo per circa 30 milioni di euro. ma le richieste d'ingaggio del giocatore non agevolano la sua cessione (si parla di 7 milioni di euro netti a stagione). il Milan era interessato, ma non sarebbe disposto a garantire lo stipendio che vorrebbe il centrocampista. Secondo la stampa spagnola, la Juventus potrebbe offrire un contratto importante al giocatore già da gennaio 2023, quando sarà possibile trattare l'eventuale ingaggio a parametro zero dello spagnolo. C'è però il rischio che Asensio faccia molta panchina in questa stagione, considerando l'abbondanza nel settore avanzato per Ancelotti.

Il giocatore Asensio potrebbe trasferirsi alla Juventus a parametro zero nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, la Juventus starebbe valutando l'ingaggio a parametro zero di Marco Asensio. In scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2023, rappresenterebbe una possibilità di mercato importante, ideale per il 4-3-3 ma eventualmente anche per il 4-2-3-1.

Lo spagnolo ha dimostrato in queste stagioni la sua importanza nel Real Madrid, non è un caso che, nonostante non sia titolare, ogni volta che è stato impiegato ha garantito prestazioni e anche gol. Il giocatore è parte integrante della nazionale spagnola, anche se c'è il rischio possa fare molta panchina in questi primi tre mesi di stagione, con il mondiale in Qatar previsto a novembre e dicembre.

La Juventus non avrebbe problemi a garantire al giocatore un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzarsi anche in questo calciomercato estivo. Sono diverse le esigenze, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Oltre a Kostic, potrebbe arrivare Leandro Paredes del Paris Saint Germain in prestito con riscatto per circa 15 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato, la società bianconera potrebbe ingaggiare Memphis Depay con un'intesa contrattuale fino a giugno 2024 a circa 5 milioni di euro netti a stagione.