La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato molto interessante. La società bianconera ha definito l'acquisto di Arkadius Milik dall'Olympique Marsiglia, un rinforzo importante se consideriamo che il giocatore arriverebbe come riserva di Vlahovic. Si attendono però altri acquisti, oltre al centrocampista la società bianconera potrebbe acquistare anche un altro giocatore per il settore avanzato, uno che può giocare non solo come punta ma anche sulla fascia. A tal riguardo le ultime notizie confermano come la Juventus possa valutare anche l'arrivo di Memphis Depay oltre a quello di Arkadius Milik.

Non è da scartare la possibilità che la società bianconera provi ad acquistare Marko Arnautovic, il giocatore del Bologna piace molto ad Allegri anche perché può giocare come punta centrale ma anche di fascia. Difficile però che la società emiliana lo lasci partire, in considerazione del fatto che è un giocatore importante e lo ha dimostrato nella seconda giornata di campionato segnando un gol che però non è servito alla squadra emiliana per vincere contro il Verona. La Juventus potrebbe offrire il cartellino di Daniele Rugani per l'acquisto di Arnautovic, il centrale toscano sarebbe molto utile agli emiliani per rinforzare il settore difensivo.

Rugani potrebbe trasferirsi al Bologna per l'acquisto di Arnautovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Daniele Rugani per l'acquisto di Marko Arnautovic. Difficile però che il Bologna accetti lo scambio di mercato, anche con l'aggiunta di soldi considerando che la punta ha una valutazione di mercato maggiore rispetto al centrale toscano.

Arnautovic la scorsa stagione ha dato un contributo importante agli emiliani segnando 16 gol. Piace molto ad Allegri perché può giocare punta centrale ma anche di fascia. Difficile però possa arrivare se consideriamo che la Juventus ha praticamente definito l'acquisto di Arkadius Milik. A tal riguardo si parla di un'intesa economica con il giocatore da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Sarà il vice Vlahovic, ma come dicevamo potrebbe arrivare anche un altro giocatore per il settore avanzato. Dalla Spagna arrivano notizie di mercato che confermano come possa arrivare anche Memphis Depay, se dovesse rescindere il contratto con il Barcellona.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Arkadius Milik e Memphis Depay per il settore avanzato. A questi potrebbe aggiungersi anche Leandro Paredes, il centrocampista argentino potrebbe lasciare il Paris Saint Germain per circa 20 milioni di euro. Sarebbe un rinforzo ideale per il centrocampo bianconero soprattutto considerando il pareggio deludente contro la Sampdoria nella seconda giornata di campionato.