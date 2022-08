Il Real vola in testa alla classifica della Liga. Pur condividendo il primato con il sorprendente Real Betis, la squadra di Carlo Ancelotti stacca di due punti il Barcellona. La terza giornata della Liga vede gli azulgrana battere al Camp Nou il Valladolid, ottenendo la seconda vittoria consecutiva e restano al secondo posto appaiati a Villarreal e Atletic Bilbao.

Karim Benzema firma una doppietta nella sofferta vittoria del Real Madrid. Il francese, da tutti considerato come il più accreditato pretendente al pallone d'oro, con le due reti contro l'Espanyol, raggiunge i 393 gol in carriera.

Le partite del venerdì

La terza giornata della Liga di venerdì 26 agosto si è aperta con la sorpresa Real Betis. Gli andalusi hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva in casa contro l'Osasuna. Il gol di Borja Iglesias, nel primo tempo, fissa il risultato sull'1-0 per la squadra di Siviglia. Nell'altra partita del venerdì il Celta di Vigo vince in trasferta a Girona con un gol di Iago Aspas.

Il Betis e il Real Madrid daranno vita alla sfida clou della quarta giornata della Liga. Sabato 3 settembre, gli andalusi saranno ospiti al Santiago Bernabeu dove sfideranno la squadra di Ancelotti. In palio il primato solitario.

Bella vittoria del Mallorca

Le partite di sabato 27 agosto hanno visto la vittoria per 2-0 degli isolani impegnati in trasferta a Madrid contro il Rayo Vallecano.

A segno Vedat Muriqi e Len Kang-in per il Mallorca. Vittoria esterna anche per il Real Sociedad. Un gol di Brais Mendez, fissa il risultato sull'1-0 per la squadra di San Sebastian in trasferta contro l'Elche.

Pareggio a reti inviolate tra Getafe e Villarreal mentre nell'ultima partita del sabato, il Siviglia perde di misura sul campo dell'Almeria.

Nel derby andaluso, al vantaggio iniziale degli ospiti siglato da Oliver Torres, rispondono i gol di Largie Ramazani e Umar Sadiq che chiudono la partita sul 2-1 per i padroni di casa.

Ancora una doppietta di Lewandowski

Nella giornata di domenica 28 agosto, il Barcellona liquida con un netto 4-0 il Valladolid. Al Camp Nou vanno a segno Robert Lewandowski, seconda doppietta consecutiva per lui, Sergi Roberto e Pedri.

La squadra di Xavi, con Gerard Piqué ancora in panchina, è attesa a Siviglia nel prossimo turno della Liga per confermare i progressi fatti nelle ultime settimane.

Benzema sempre decisivo. C'è ancora il segno del 35enne attaccante francese nella vittoria dei blancos contro l'Espanyol. Al vantaggio iniziale di Vinicius Juniour, rispondo i padroni di casa con Joselu alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo sale in cattedra Benzema con un gol a due minuti dalla fine e uno nel recupero, fissa il risultato sul 3-1 per il Real.

La terza giornata della Liga si è chiusa lunedì 29 agosto con la sconfitta interna del Valencia di Rino Gattuso. Nonostante l'ultimo acuto di calciomercato con l'ingaggio di Edison Cavani, al Menstalla l'Atletico Madrid di Diego Simeone porta a casa i 3 punti con il gol di Antoine Griezmann.

Finisce 4-0 per l'Atletic Bilbao la sfida contro il Cadice. Gol di Inaki Williams, Alejandro Berenguer e doppietta di Gorka Guruzeta per i baschi mentre i padroni di casa restano ultimi a 0 punti in classifica.