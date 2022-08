Vigilia di campionato per la Juventus che si appresta a sfidare (lunedì 22 agosto alle ore 20:45) la Sampdoria nelle la seconda giornata di Serie A. Il tecnico Massimiliano Allegri non potrà avere tutti i suoi giocatori a disposizione in quanto gli infortuni costringono Pogba, Di Maria e Chiesa a guardare la partita dagli spalti.

Intanto la dirigenza pensa al mercato e sembrerebbe infatti intenzionata ad acquistare Paredes, soprattutto nel caso in cui dovesse partire uno tra Arthur e Rabiot.

In attacco invece, gli occhi sarebbero puntati su Depay del Barcellona ma non tramonterebbero le ipotesi Milik (Olympique Marsiglia) e Arnautovic (Bologna).

Sampdoria-Juventus, la probabile formazione di Allegri

Nel "monday night" della seconda giornata di Serie A, la Juventus sfiderà la Sampdoria di Marco Giampaolo.

Nella formazione titolare della Juventus potrebbe esordire dal primo minuto Kostic, centrocampista esterno arrivato dall’Eintracht Francoforte nei primi giorni di agosto. In attacco confermato Dusan Vlahovic, autore di una doppietta contro il Sassuolo.

Questa dovrebbe essere la formazione con la quale la Juve inizierà la gara contro i doriani: Perin; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

Calciomercato Juventus, piaccioni Depay e Paredes: Kean e Zakaria potrebbero partire prima di fine agosto

Archiviata la Sampdoria, la Juventus e da martedì ricomincerà il lavoro in vista del big match con la Roma di sabato 27 agosto. L’occasione sarà la prima in cui Paulo Dybala vestirà la la maglia giallorossa da avversario del club in cui ha militato per sette stagioni, realizzando 115 gol in 293 partite ufficiali.

Allegri spera di avere un rinforzo per quella partita e uno tra Paredes e Depay. Sul centrocampista argentino, non è ancora detta l’ultima parola: il no di Rabiot al Manchester United non pregiudica la riuscita dell’operazione. La situazione potrebbe sbloccarsi con la cessione di Denis Zakaria al Monaco.

Discorso simile per Memphis Depay: l’olandese è convocato per il prossimo match del Barcellona.

In ogni caso, le ultime indiscrezioni dei tabloid spagnoli parlano di una imminente cessione. Intanto la Juventus sarebbe al lavoro per le alternative. Il vice Vlahovic potrebbe infatti essere uno tra Arkadiusz Milik (del Marsiglia) e Marko Arnautovic (del Bologna) qualora Kean dovesse tornare in Premier League (si parla di Newcastle o Leeds).